'Bulmaca Kulesi’nin kahramanları çocuklarla buluşacak

Ekranların sevilen çizgi filmi ‘Bulmaca Kulesi’, eğlence ve bilmece dolu gösterisiyle Trump AVM’de çocuklarla buluşacak. AVM’nin çocuk katında kurulacak özel sahnede 26 - 29 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek gösteri tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak. Gösteride çizgi filmin baş kahramanları Can, Mert ve Aslı hem kendileri soruları cevaplayacak hem de kendilerini izlemeye gelen çocuklara sorular soracak. Çocuklar gösteride çok sevdikleri Can, Mert ve Aslı ile tanışma fırsatı yakalayacak.

TÜM ÇOCUKLARA POSTER HEDİYE

‘Bulmaca Kulesi’ gösterisi 26 - 29 Ekim tarihleri arasında her gün 12.00