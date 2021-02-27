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Bulunan cesedin kimliği belli oldu

27.02.2021 14:37 | Son Güncelleme:
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Bulunan cesedin kimliği belli oldu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu.Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Saraybosna Mahallesi Salih Avgun Paşa Caddesi üzerinde bulunan ve eskiden hastane olarak kullanılan bir binanın eksi 1.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Saraybosna Mahallesi Salih Avgun Paşa Caddesi üzerinde bulunan ve eskiden hastane olarak kullanılan bir binanın eksi 1. katındaki elektrik odasında erkek cesedi bulundu. 50 yaşındaki B.Ö.’ye ait olduğu tespit edilen ceset, incelemelerin ardından itfaiye yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaklaşık 1 ay önce hayatını kaybettiği tahmin edilen B.Ö.’nün elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

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