HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bulunan kemikler Yunus Dönertaş’a ait çıktı! Sokak röportajındaki sözleri ile fenomen olmuştu…

Bulunan kemikler Yunus Dönertaş’a ait çıktı! Sokak röportajındaki sözleri ile fenomen olmuştu…

19.03.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Verdiği bir sokak röportajındaki sözleri ile internetten fenomen haline gelen Yunus Dönertaş 8 aydır kayıp olarak aranıyordu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde piknik alanında bulunan insan kemiklerinin Dönertaş’a ait olduğu ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde piknik alanında bulunan insan kemiklerinin, 8 aydır kayıp olarak aranan Yunus Dönertaş'a (42) ait olduğu belirlendi. Dönertaş'ın internette sokak röportajıyla tanınıp, ”Ama kafamız nasıl güzel“ sözleriyle fenomen olduğu öğrenildi.

Çorlu'nun Zafer Mahallesi'ndeki TEMA Piknik Alanı'nda geçen yıl ağustos ayında koyun otlatan çoban, kafatası ve kemikleri görünce polise haber verdi, ihbar üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, insana ait olduğu belirtilen kafatası ve 3 kemiğin yanında iç çamaşırı da buldu. Çorlu İCunhuriyet Başsavcılığı tarafından kafatası ve kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise bulunan kafatası ve kemiklerin, kayıp kişilere ait olabileceği ihtimali üzerine başvuruları incelemeye aldı.

2

'DNA ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİRİLDİ'

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonuçlandı. Kentte yapılan kayıp kişilerin ailelerinden alınan DNA örnekleri kemiklerden alınan örneklerle eşleştirildi. Kemiklerin 15 Temmuz 2021 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Yunus Dönertaş'a ait olduğu tespit edildi. Dönertaş’a ait kemik parçaları önceki gün İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Dönertaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki liseli not bırakıp intihar etmişti! Kahreden detayİki liseli not bırakıp intihar etmişti! Kahreden detay
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana bir ilk! Bütün televizyonlar canlı verdiRusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana bir ilk! Bütün televizyonlar canlı verdi
Eniştesine güvenip ev aldı, hayatının şokunu yaşadı!Eniştesine güvenip ev aldı, hayatının şokunu yaşadı!
Anahtar Kelimeler:
Çorlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Oğlunun arkadaşıyla gönül ilişkisi ifşa oldu!

Oğlunun arkadaşıyla gönül ilişkisi ifşa oldu!

Rusya, Ukrayna'da ilk kez Kinjal hipersonik füze kullandı

Rusya, Ukrayna'da ilk kez Kinjal hipersonik füze kullandı

Survivor'a giden Sergen Yalçın'a büyük tepki! ''Parası bitti...''

Survivor'a giden Sergen Yalçın'a büyük tepki! ''Parası bitti...''

Motorine dev zam: Tam 1,96 kuruş...

Motorine dev zam: Tam 1,96 kuruş...

Skandal! Onları gönderip yerine Ukraynalı alıyorlar

Skandal! Onları gönderip yerine Ukraynalı alıyorlar

Son seçim anketinde Sarıgül sürprizi! İYİ Parti...

Son seçim anketinde Sarıgül sürprizi! İYİ Parti...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.