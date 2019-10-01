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Bulunduğu odayı ateşe veren zihinsel engelli kızı itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 19:26 | Son Güncelleme

Bulunduğu odayı ateşe veren zihinsel engelli kızı itfaiye kurtardı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kendisini kilitlediği odayı ateşe veren zihinsel engelli kız, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kuşpınar Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın zemin katında yaşayan Birgül A, zihinsel engelli kızı Gülsüm A'nın (17) bulunduğu odadan duman geldiğini fark etti.

Kapının içeriden kilitlemesinden dolayı odaya giremeyen anne, 112 Acil Servisi arayıp yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gülsüm A'nın bulunduğu odanın kapısını kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, zihinsel engelli kızı kurtardı.

Halının tutuştuğu yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen anne ile kızı Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye yangın

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