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Buluntu paranın sahiplerini ilanla arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 12:48 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir koltuk döşemecisi, dükkanına yakın yerlerde düşürülerek kendisine bırakılan 120 liranın sahiplerini ağaca astığı ilanla arıyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde koltuk döşemecisi Adem Işık, dükkanına yakın yerlerde düşürülerek kendisine bırakılan 120 liranın sahibini ilanla bulmaya çalışıyor.

Tepecik Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki dükkanının yakınında 2 gün arayla para bulan vatandaşlar, sahiplerinin düşürdüğü bölgeye gelebileceği düşüncesiyle toplam 120 lirayı koltuk döşemecisi Işık'a bıraktı.

Birkaç gün beklemesine rağmen gelen olmayınca Işık, dükkanının yakınındaki ağaca telefon numarasının da bulunduğu ilan astı.

Işık, paraların sahiplerini aramaya devam ediyor.

Adem Işık, AA muhabirine yaptığı konuşmada, dükkanın yakınında vatandaşların 2 gün arayla para bulduğunu belirterek, vatandaşların sahibinin buraya gelebileceğini düşünerek paraları kendisine bıraktığını söyledi.

Aradan birkaç gün geçmesinin ardından paranın sahibinin çıkmadığını ifade eden Işık, "Birkaç gün cama yapıştırdım ama sonra ilan asmak durumunda kaldım. İnsanlar sormaya çekinir belki diye telefon numaramı da yazdım. Vatandaşlar ilk gün 100 lira bulmuş, 2 gün sonra da 20 lira bulmuşlar. Daha henüz ben kaybettim diye arayan olmadı. Paraya herkesin ihtiyacı var. O yüzden sahibinin çıkmasını bekliyorum." diye konuştu.

Işık, parayı sahiplerinin bulunmaması durumunda camiye veya ihtiyaç sahibine bağışlayacağını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
izmit Kocaeli para

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