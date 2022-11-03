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Rezidansa davet edip, eski sevgilisini nişanlısına dövdürtmüştü! Cezaevinden çıkamadılar, bu ilk değilmiş

03.11.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da Nisan ayında meydana gelen olayda M.K. adlı genç kadın eski sevgilisinin davetiyle kendisine gönderilen adrese gitmiş burada eski sevgili M.D.'nin nişanlısı S.D. ve arkadaşı T.D.'nin saldırısına uğramıştı. M.K.'nin burada saçları ve kıyafetleri kesilmiş, vücudunda sigara söndürülmüştü. Görülen davada sanıklar, M.D.'nin başka bir eski sevgilisi D.A.'ya işkence iddiasıyla ilgili açılan dava nedeniyle cezaevinden salıverilmedi. M.K., eski sevgilisi M.D. hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

Rezidansa davet edip, eski sevgilisini nişanlısına dövdürtmüştü! Cezaevinden çıkamadılar, bu ilk değilmiş

Olay, 8 Nisan'da Konya'nın Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki rezidansta meydana geldi. M.K. eski sevgilisi M.D.'nin davetiyle WhatsApp üzerinden kendisine gönderdiği adrese gitti. M.K., dairede, M.D.'nin nişanlısı S.D. ve arkadaşı T.D. ile karşılaştı. S.D. ve arkadaşı, M.K.'ye M.D. ile ilişkisini sorup, iddiaya göre saçlarını ve kıyafetlerini keserek, yüzünde sigara söndürdü. Evden kurtulan M.K., polise giderek şikayetçi oldu.

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M.D.'nin kendisine WhatsApp üzerinden adres gönderdiğini belirten M.K., ifadesinde, "Ben de gönderdiği adresteki rezidansa gittim. Bulunduğu daireye girdiğimde, kapıyı M.D. açtı. İçeride iki kadının daha olduğunu görünce şaşırdım. M.D., evdeki kadınlara dönerek 'M.K. bu' diyerek beni gösterdi. Kadınlar, bana M.D. ile neden görüştüğümü sorup, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Bir anda kesici bir aletle saçlarımı kestiler. Yanağımda, ellerimde sigara söndürdüler. Üzerimdeki kıyafetleri parçaladılar. Neye uğradığımı şaşırdım, çok korktum. Daha sonra gitmeme izin verdiler. Ben de o şekilde eve döndüm. M.D, bana buluşma teklifi ederek işkenceye davet etmiş" dedi.

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37'ŞER YIL HAPSİ CEZASI İSTEMİ

Şikayetin ardından gözaltına alınan M.D., nişanlısı S.D. ve arkadaşı Tuğba Demirci, ifadeleri sonrası sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şüpheliler hakkında 'birden fazla kişi tarafından silahlı tehdit', 'yağma', 'hakaret', 'cebir', 'mala zarar verme' ve hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 37'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Yargılama sürecinde M.K., eski sevgilisi M.D. hakkındaki şikayetinden vazgeçerken, 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu. Ancak sanıklar, M.D.'nin başka bir eski sevgilisi D.A.'ya işkence iddiasıyla ilgili açılan dava nedeniyle cezaevinden salıverilmedi.

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İSMİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

Davanın bugün görülen 3'üncü duruşmasına 3 sanık SEGBİS ile katılırken, duruşma salonunda taraf avukatları hazır bulundu. M.K.'nin avukatı Buğrahan Yıldırım, müvekkilinin adını 'E.K.' olarak değiştirdiğini ve kayıtlara E.K. olarak geçilmesini talep etti. Avukat Yıldırım, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti, ismini değiştiren M.K. için yeniden sağlık raporu istedi ve dinlenilmeyen tanıkların dinlenilmesi için davayı erteledi.

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(DHA)


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