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  4. Buluşmak için sözleştiği kişiyi, 2 arkadaşıyla gasbetti

Buluşmak için sözleştiği kişiyi, 2 arkadaşıyla gasbetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 15:55 | Son Güncelleme

İzmir'de, randevulaştığı Y.G. isimli erkekle buluşmaya giden G.A. isimli kadın, yanında götürdüğü 2 erkek arkadaşının, Y.G.'nin 800 TL parasını, cep telefonunu ve aracını çalmasının ardından kayıplara karıştı. Olay sonrasında G.A. ile gasp ve darp olaylarını gerçekleştiren M.K. ve K.U. da gözaltına alındı.

Buluşmak için sözleştiği kişiyi, 2 arkadaşıyla gasbetti

Olay, geçen 12 Ekim'de Bergama ilçesinde meydana geldi. İlçedeki bir meydanda buluşmak için Y.G. ile sözleşen G.A., randevuya yanında iki erkek arkadaşı M.K. ve K.U. ile gitti. M.K. ve K.U., Y.G.'yi darp ederek 800 TL nakit para, cep telefonu ve otomobilini gasp etti. Olay sonrasında çalıntı otomobille Dikili ilçesine giden 3 kişi, dikkat çekmemek için otomobilin plakasını değiştirdi. Y.G.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüphelileri Dikili ilçesinde saklandıkları evde yakaladı. Adreste yapılan aramada 1 tabanca, 10 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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