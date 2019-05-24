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Buluştukları evde madde kullanan 5 genç, fenalaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 13:31 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da ders çalışma bahanesiyle bir evde buluşan 2'si lise öğrencisi 5 genç, henüz tespit edilemeyen maddeyi kullanınca fenalaştı.

Buluştukları evde madde kullanan 5 genç, fenalaştı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)-AFYONKARAHİSAR'da ders çalışma bahanesiyle bir evde buluşan 2'si lise öğrencisi 5 genç, henüz tespit edilemeyen maddeyi kullanınca fenalaştı. 2'si baygın halde 3'ü ayakta durmakta zorlanırken bulunan gençler, hastanede tedaviye alındı. Gençlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Kanlıca Mahallesi'ndemeydana geldi. Lise öğrencisi H.U.Y., akrabası olduğu öğrenilen H.Y.'den ders çalışma bahanesiyle evinin anahtarları aldı. Ardından da arkadaşlarını eve çağırdı. Akşam saatlerinde M.S., A.Ö., R.D. ve henüz adı öğrenilemeyen bir kişi, H.U.Y.'nin bulunduğu daireye geldi. Gençlerden gelen sesler üzerine apartman sakinleri polisi aradı. Eve giren polis R.D. ve A.Ö.'yü yerde yatarken, diğer 3 genci de ayakta durmakta zorluk çekerken buldu. Adrese hemen sağlık ekipleri istendi.
Sağlık görevlileri 2'si lise öğrencisi 5 gence müdahale etmek istedi. R.D. ve A.Ö. ile tedavi olmayı kabul etmeyen 3 genç, polisin devreye girmesiyle ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Liseli R.D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Apartman sakinleri ise site yönetimine gerekli güvenlik önlemlerini almadıkları gerekçesiyle tepki gösterdi ve gençlerden şikayetçi oldu. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Buluştukları evde madde kullanan 5 genç, fenalaştıBuluştukları evde madde kullanan 5 genç, fenalaştıBuluştukları evde madde kullanan 5 genç, fenalaştıBuluştukları evde madde kullanan 5 genç, fenalaştı

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