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Bulut Aras'ın son hali görenleri şaşırttı!

MAGAZİN HABERLERİ | 11.01.2018 23:31 | Son Güncelleme 7 saat önce

Saçlarını boyatan ünlü oyuncu Bulut Aras, fit ve genç görüntüsü ile yıllara meydan okuyor.

Bulut Aras'ın son hali görenleri şaşırttı!

Türkan Şoray ile birlikte oynadığı filmlerle adından söz ettiren Yeşilçam'ın yakışıklı oyuncusu Bulut Aras'ın fit hali görenleri şaşırttı.

Türkan Şoray'la başrol oynadığı ‘Sultan' filmiyle hafızalara kazınan ve Tatlı Nigar, Minik Serçe ve Kabadayı gibi filmleri ile gişe rekorları kıran Yeşilçam'ın usta isimlerinden Bulut Aras, yeni imajı ile dikkat çekti.

Bulut Aras

Boyalı saçları ile dikkat çeken oyuncu, İstanbul'da evinin olduğunu ama daha çok oksijen cenneti olarak bilinen Akçay'daki yazlığında kaldığını söyledi. Aras, fit ve genç görüntüsünü Akçay'da temiz havada yürüyüş yapmaya, dengeli beslenmeye, sigara ve alkolden uzak durmaya ve eşine borçlu olduğunu söyledi.

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Bulut Aras Türkan Şoray

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