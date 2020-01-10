Bulut bebek toprağa verildi- Yeniden

MANAVGAT, (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, annesi Buse A.'nın (25), erkek arkadaşına bırakıp ortadan kaybolmasının ardından yaşamını yitiren 7 aylık Bulut, Side Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde oturan, 2 çocuk annesi Buse A., 5 Ocak'ta, henüz nüfus kaydı yapılmayan Bulut bebeği, iddiaya göre, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Y.'ye bırakarak, ortadan kayboldu. Geçen çarşamba saat 02.00 sıralarında minik bebeği kontrol eden B.Y., ağzından köpük geldiğini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, Bulut bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürülen Bulut bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

B.Y., ilk ifadesinde, Buse A.'nin, Bulut bebeği kendisine emanet ederek, evden ayrıldığını ve nereye gittiğini bilmediğini öne sürdü. Buse A.'nın, 3 yaşındaki diğer oğluna ise komşularının baktığı, minik Bulut'un öldüğünün sosyal medyada paylaşılması üzerine cezaevinde bulunan Buse A.'nın eski eşi S.G.'nin babası ve arkadaşlarının gelerek, çocuğu aldığı belirtildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bulut bebeğin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından Antalya Adli Kurumu Morgu'ndan alındı. Bulut bebeğin cenazesi kılınan namazın ardından Side Mezarlığında toprağa verildi.

Diğer yandan Cumhuriyet Savcılığının olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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