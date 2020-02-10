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Bulut bilişim altyapısı en önemli konular arasında

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.02.2020 09:31 | Son Güncelleme

Sanayi ve alanı dijital hale gelmeye devam ederken şirketlerin 2019 yılında dünya çapında bulut bilişim altyapısı hizmetleri için ne kadar harcadığı raporlandı. Bu rapora göre, 2019 yılında bulut bilişim için toplam 107 milyar dolar hibe edildi.

Bulut bilişim altyapısı en önemli konular arasında

Yapılan açıklamalarda 2019 yılındaki harcamaların bir önceki yıla göre %37 oranında arttığı ifade edildi. Ayrıca bu 107 milyar doların üçte biri, Amazon’un bulut bilişim bölümü AWS’ye gitti. Altyapı (IaaS), sunucular, depolama tarzı bulut tabanlı hizmetlere yatırım artış gösterdi. Canalys’teki uzmanlar, gerçekleşen artışların yaklaşık 5 yıl içinde de devam etmesini öngörüyor. Yapılan tahminlerde 2024 yılında bulut altyapı hizmetlerine için toplam 284 milyar dolar harcanacağı ifade edildi.

Kuruluşun baş analisti Alastair Edwards, bulut bilişim altyapısı ile ilgili yatırımlardaki bu artışın nedenini açıkladı. Teknoloji alanında hizmet veren kuruluşların, finansal hizmetlerden sağlık sektörüne kadar, artık teknoloji sağlayan şirketlere dönüşme çabası buradaki en önemli faktör.

Birçok kuruluşun çoklu bulut ve hibrit IT modellerinin bir kombinasyonunu kullandığı ifade edildi. Ayrıca bulut hizmet sağlayıcılar ile değişik türdeki iş yükü için gereken farklı bilişim işletim ortamlarının gücü üzerinde de duruluyor.

AWS bulut altyapısı harcamaları 2019 yılında 34,6 milyar dolarken, bu rakam 2018’de 25,4 milyara çıktı. Amazon’un bulut bilişimdeki piyasa payı %32,7’den %34,6’ya yükseldi. Ayrıca harcama konusunda ikinci sırada 18,1 milyar dolarla Microsoft Azure yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Alastair Edwards bulut bilişim altyapısı

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