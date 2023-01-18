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Bulutlara lazer attılar! Sonuç, hava durumu meraklılarını bile şaşırtabilecek kadar ilginç

18.01.2023 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanoğlunun yıldırım çarpmalarına karşı en iyi koruması Franklin çubuğu adı verilen sivri çubukların yer aldığı paratoner olarak bilinir. Ancak İsviçre'deki bir dağın telekomünikasyon kulesinin bulunduğu tepesinde yapılan bir deney, tüm dengeleri değiştirebilir. Çünkü lazerlerle yapılan bu deneyde bulutlara kısa ve yoğun lazer darbeleri atıldı. Ortaya ise hava durumu meraklılarını bile şaşırtacak kadar ilginç bir sonuç çıktı.

Bulutlara lazer attılar! Sonuç, hava durumu meraklılarını bile şaşırtabilecek kadar ilginç

Yıldırımlar, şimşekler... Sert bir gök gürültülü fırtınanın adeta olmazsa olmazları. Ancak yıldırımlar aynı zamanda korkutucu da. Yıldırım düşmesi nedeniyle birçok kişi hayatını kaybedebiliyor. Herhangi bir zarara uğramamak adına yıldırımdan koruma yöntemleri kullanılıyor. Bu yöntemlerin en eski ve en bilineni ise Franklin çubuğu adı verilen sivri çubukların yer aldığı paratoner oluyor. Ancak İsviçre'deki bir dağın tepesinde yapılan şaşırtıcı bir deneyde, yıldırımlara karşı daha iyi bir korunma yöntemi ortaya çıkartılmış olabilir.

DAĞIN TEPESİNDE LAZERLERLE ÇIĞIR AÇAN ÇALIŞMA!

İklim değişikliğinin neden olduğu aşırı hava olaylarının artmasıyla, yıldırımdan korunmak giderek daha önemli hale geliyor. Science Alert'te yer alan habere göre ise bir bilim insanı ekibi, araştırmaları kapsamında büyük bir metal telekomünikasyon kulesinin bulunduğu dağın tepesinde lazerlerle çalışma yaptı. Nature Photonics'te yayımlanan çalışma, gökyüzüne lazer ışınlamak yıldırım çarpmalarını önleyebileceğini gösterdi.

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Habere göre Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nin Paris'teki Uygulamalı Optik Laboratuvarı'ndan fizikçi Aurélien Houard ve meslektaşları, bir lazerin yıldırımları kritik altyapılardan uzaklaştırıp uzaklaştıramayacağını test etmek ve yıldırım çarpmalarına karşı korunmanın daha iyi bir yolunu bulmak istedi.

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BULUTLARA KISA VE YOĞUN LAZER DARBELERİ ATTILAR

Deney, 2021 yazında kuzeydoğu İsviçre'deki yılda yaklaşık 100 kez yıldırım düştüğü bir telekomünikasyon kulesinin yer aldığı Säntis dağında gerçekleştirildi. Kısa ve yoğun lazer darbeleri, bir dizi gök gürültülü fırtına sırasında bulutlara atıldı. Böylece kuleye düşmesi beklenen dört yıldırımın yönü başarıyla değiştirildi. Lazerin devre dışı kaldığı fırtınalı dönemlerde ise kuleye 12 yıldırım isabet etti.

Bilim insanları yayınladıkları makalelerinde, "Bu araştırma alanı 20 yılı aşkın bir süredir çok aktif olmasına rağmen, bu, lazerlerin yıldırımları yönlendirebildiğini deneysel olarak gösteren ilk saha sonucudur" diye yazdı.

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Yıldırım İsviçre Lazer şimşek

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