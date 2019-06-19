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BULUTLARLA KARARAN GÖKYÜZÜ ŞİMŞEKLERLE AYDINLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 07:23 | Son Güncelleme

İstanbul'da günün ilk ışıklarıyla birlikte, yağmur bulutlarıyla kararan gökyüzü, peş peşe çakan şimşeklerle aydınlandı.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL (DHA)

İstanbul'da günün ilk ışıklarıyla birlikte, yağmur bulutlarıyla kararan gökyüzü, peş peşe çakan şimşeklerle aydınlandı.

İstanbul yeni güne yağmurla başladı. Özellikle Boğaz'a kıyısı olan bölgelerde kısa süreli etkili olan yağmur öncesinde gökyüzü kara bulutlarla kaplandı. Yağmur bulutlarıyla kararan gökyüzünü ardı ardına çakan şimşekler aydınlattı.

Görüntü dökümü:

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- Şimşekler

- Genel ve detaylar

19.06.2019 - 07.18 Haber Kodu : 190619016

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