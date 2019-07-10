Buluttaki veri sızıntılarının yüzde 90'ı kullanıcılardan kaynaklanıyor

İSTANBUL (AA) - Kaspersky tarafından hazırlanan "Bulut Güvenliğini Anlamak: Uygulama Avantajlarından Tehditler ve Endişelere" başlıklı yeni raporda, kurumsal veri sızıntılarının yaklaşık yüzde 90’ının bulut hizmet sağlayıcının yaşadığı sorunlardan değil, müşterilerle çalışanların sosyal mühendislik yöntemleriyle hedef alınmasından kaynaklandığı belirtildi. Kaspersky'den yapılan açıklamada, "Bulut Güvenliğini Anlamak: Uygulama Avantajlarından Tehditler ve Endişelere" başlıklı yeni rapora ilişkin bilgi verildi. Buna göre, bulut hizmetlerinden yararlanan kurumlar iş süreçlerini daha esnek bir şekilde halledebiliyor, sermaye harcamalarını azaltabiliyor ve BT ihtiyaçlarını daha hızlı karşılayabiliyor ancak bulut altyapısının sürekliliği ve verilerinin güvenliğinden de endişe ediyor. Rapora göre, kurumsal veri sızıntılarının yaklaşık yüzde 90'ı bulut hizmet sağlayıcının yaşadığı sorunlardan değil, müşterilerle çalışanların sosyal mühendislik yöntemleriyle hedef alınmasından kaynaklanıyor. KOBİ’ler ve kurumsal şirketlerin en az 3'te biri (KOBİ’lerde yüzde 35, kurumsal şirketlerde yüzde 39), dışarıdan alınan BT altyapısı hizmetini etkileyecek vakalardan da çekiniyor. Böyle vakalar, bulut hizmetlerinin getirdiği faydaları ortadan kaldırıp üstesinden gelmesi zor olan ticari riskler ve itibar kayıpları yaşatabiliyor.

Kurumlar genellikle harici bulut platformlarının güvenliğinden şüphelenirken, asıl zayıf noktanın çok daha yakınlarında olduğunu fark etmiyor. Bulut hizmetlerinde yaşanan vakaların 3'te biri (yüzde 33) çalışanları hedef alan sosyal mühendislik yöntemleriyle gerçekleşirken, vakaların yalnızca yüzde 11’i bulut hizmet sağlayıcısının hatalı faaliyetleri nedeniyle yaşanıyor. Yapılan anket, dışarıdan destek alındığında yeterli siber güvenlik önlemleri almak için yapılması gerekenler olduğunu gösteriyor. KOBİ’lerin yalnızca yüzde 39’u ve kurumsal şirketlerin de yüzde 47’si bulut hizmetlerine özel bir koruma sistemi kullanıyor. Bunun ardında, şirketlerin siber güvenlik için bulut altyapı sağlayıcısına güvenmesi yatıyor. Şirketler ayrıca standart uç nokta koruma sistemlerinin bulut ortamlarında hiçbir olumsuz etki yaratmadan düzgün bir şekilde çalıştığına da inanıyor. - Atılması gereken ilk adım Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Global Satışlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Maxim Frolov, şunları kaydetti: