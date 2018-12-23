HABER

Bulvarda ters yönde ilerleyen araç kazaya neden oldu: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 09:04 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde bulvar üzerinde ters yönde ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı.

Bulvarda ters yönde ilerleyen araç kazaya neden oldu: 4 yaralı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Keçiören ilçesinde bulvar üzerinde ters yönde ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabaha karşı Keçiören ilçesi Yeşilöz Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarda, ters yönde ilerleyen sürücüsünün ismi belirlenmeyen 33 HV 946 plakalı otomobil, Mehmet A. yönetimindeki 06 EV 9042 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada, Aykut Ç., Erkan Ç., Sadık K. ve Dursun T. yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesi sırasında yaralılar arasında tartışma yaşandı. 06 EV 9042 plakalı otomobildeki kişiler, ters yönden gelen araçtaki yaralıları darp etmeye kalkıştı. Polis ekipleri, araya girerek tarafları yatıştırdı.
Kaza nedeniyle 2 şeridi trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

FOTOĞRAFLI

Bulvarda ters yönde ilerleyen araç kazaya neden oldu: 4 yaralıBulvarda ters yönde ilerleyen araç kazaya neden oldu: 4 yaralıBulvarda ters yönde ilerleyen araç kazaya neden oldu: 4 yaralı

PARTNERKim demiş 2 bin liranın altında güzel telefon yok diye! İşte en uygun akıllı telefonlarKim demiş 2 bin liranın altında güzel telefon yok diye! İşte en uygun akıllı telefonlar
Antalya'da yakalandı! 'Büyümesi gerekiyor' deyip suya saldılarAntalya'da yakalandı! 'Büyümesi gerekiyor' deyip suya saldılar
Patlayan trafonun elektrik teli üzerine düşünce akıma kapıldıPatlayan trafonun elektrik teli üzerine düşünce akıma kapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da milyoner hırsıza 6 yıl 8 ay hapis

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

Antalya'da olta ile dev köpekbalığı yakaladılar

Antalya'da yakalandı! 'Büyümesi gerekiyor' deyip suya saldılar

Tüfekle oynayan çocuk, kendini başından vurdu

Tüfekle oynayan çocuk, kendini başından vurdu

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Balıkesir'de 'cinsel taciz' kavgası kanlı bitti

Balıkesir'de 'cinsel taciz' kavgası kanlı bitti

Bursa'da vahşet! Eşini ve 5 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdü

Bursa'da vahşet! Eşini ve 5 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.