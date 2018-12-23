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Bulvarda ters yönde ilerleyen araç kazaya neden oldu: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 10:21 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde bulvar üzerinde ters yönde ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Keçiören ilçesinde bulvar üzerinde ters yönde ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Kaza, sabaha karşı Keçiören ilçesi Yeşilöz Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarda, ters yönde ilerleyen sürücüsünün ismi belirlenmeyen 33 HV 946 plakalı otomobil, Mehmet A. yönetimindeki 06 EV 9042 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada, Aykut Ç., Erkan Ç., Sadık K. ve Dursun T. yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesi sırasında yaralılar arasında tartışma yaşandı. 06 EV 9042 plakalı otomobildeki kişiler, ters yönden gelen araçtaki yaralıları darp etmeye kalkıştı. Polis ekipleri, araya girerek tarafları yatıştırdı. Kaza nedeniyle 2 şeridi trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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