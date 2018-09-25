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Bumblebee'den nefes kesen fragman geldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.09.2018 17:39 | Son Güncelleme

Transformers'ın spin-off filmi Bumblebee'den yeni fragman geldi.

Bumblebee'den nefes kesen fragman geldi!

Michael Bay'in en sevdiği oyuncağı olan Transformers'ın spin-off filmi Bumblebee'den yeni fragman geldi.

Yeni filmde Michael Bay'in geçmediği yönetmen koltuğuna Kubo and The Two String animasyonu ile tanıdığımız Travis Knight geçiyor. Filmde, 1980'li yıllarda tek başına kalan Bumblebee henüz çok gençtir. Nereye gideceğini bilemeyen ve kimsesi olmayan sarı autobot Bumblebee 1987 yılında sürekli kaçmakta ve saklanmaktadır.

Bu süreçte güvenli liman olarak sakin bir Kaliforniya sahil kasabasına sığınmıştır. Charlie ise 18 yaşına basmak üzere olan bir genç kızdır. Bir gün Bumblebee'yi harap halde keşfeder. Çalışma ihtimali olan bir külüstür gördüğünü zanneden genç kadın onu tamir etmek için kolları sıvar.
Bumblebee'den nefes kesen fragman geldi!

video:

Bumblebee'yi atölyesine götüren ve üzerinde çalışmaya başlayan Charlie, amacına ulaştığında ise bu arabanın sıradan bir araba olmadığını keşfeder.

Bumblebee ile arkadaşlık kuran Charlie, en yakın arkadaşına dönüşen Autobot'un peşindeki Decepticonlar'dan koruyabilmek için onunla birlikte bir maceraya atılır. Bumblebee'nin yayınlanan fragmanları ile son Transformers filmlerinin kaybettiği ruhun yeniden kazanması öngörülüyor.

Ayrıca filmde orijinal Autobot ve Decepticon tasarımları kullanıldı. Peter Cullen ise filmde konuk olarak göreceğimiz Optimus Prime rolü için geri dönüyor. Seni görmek güzel Prime! Bumblebee, 21 Aralık 2018'de sinemalarda sizleri bekliyor olacak.

Kaynak: Teknolojioku

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Bumblebee Transformers

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