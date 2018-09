Michael Bay'in en sevdiği oyuncağı olan Transformers'ın spin-off filmi Bumblebee'den yeni fragman geldi.

Yeni filmde Michael Bay'in geçmediği yönetmen koltuğuna Kubo and The Two String animasyonu ile tanıdığımız Travis Knight geçiyor. Filmde, 1980'li yıllarda tek başına kalan Bumblebee henüz çok gençtir. Nereye gideceğini bilemeyen ve kimsesi olmayan sarı autobot Bumblebee 1987 yılında sürekli kaçmakta ve saklanmaktadır.

Bu süreçte güvenli liman olarak sakin bir Kaliforniya sahil kasabasına sığınmıştır. Charlie ise 18 yaşına basmak üzere olan bir genç kızdır. Bir gün Bumblebee'yi harap halde keşfeder. Çalışma ihtimali olan bir külüstür gördüğünü zanneden genç kadın onu tamir etmek için kolları sıvar.

Bumblebee'den nefes kesen fragman geldi!

