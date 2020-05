Buna alışık değiliz: Apple 12 yıl sonra iPhone'ların tarihini değiştirebilir!

Apple iPhone modellerini, Steve Jobs'ın 'One more thing...' cümlesiyle aklımıza kazınan ilk iPhone tanıtımından beri eylül ayında gerçekleştiriyor. Bu gelenek hiçbir iPhone tanıtımında bozulmadı ve her iPhone modeli eylül ayı içerisinde tanıtıldı. Fakat Apple bu yıl, tarihinde ilk kez iPhone tanıtım etkinliğin erteleyecek bir engel ile karşı karşıya; O engelin adı koronavirüs.

İPHONE 12 ERTELENİYOR İDDİASI

Cowen isimli bir yatırım bankası, Apple'ın iPhone 12 tanıtım etkinliğini erteleyeceğini iddia etti. Bankanın dediğine göre Apple etkinliği 15 gün veya 1 ay değil tam 2 ay erteleyecek ve iPhone 12 tanıtım etkinliği Kasım 2020'de düzenlenecek. O tarihe kadar Apple'ın en üst seviye akıllı telefon modelleri iOS 14 güncellemesi alacak iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max olacak. Peki iddialar doğru olabilir mi?

İPHONE 12 ETKİNLİĞİ İNTERNETE TAŞINABİLİR

İddiaların doğruluk payı yüksek. Zira daha önce şirket içi kaynaklar yaşanabilecek bir gecikmeden bahsetmişlerdi. Ancak bu gecikme için 1 ay gibi bir süre telaffuz ediliyordu. 2 ay takdir edersiniz ki oldukça uzun bir süre. Öte yandan, uzmanların eylül ayında koronavirüsün ikinci dalgasının başlayacağı yönündeki görüşlerini dikkate aldığımızda etkinliğin internete taşınması dahi gündeme gelebilir.