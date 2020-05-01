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Buna alışık değiliz: Pocophone F2 Pro'nun fiyatı belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.05.2020 14:26 | Son Güncelleme

Xiaomi'den ayrılıp bağımsız bir marka haline gelen Poco'nun yeni akıllı telefonu Pocophone F2 Pro'nun fiyatı bir sızıntıda ortaya çıktı. O sızıntıya göre Pocophone F2 Pro'nun fiyatı Pocophone F1'dan biraz farklı olacak.

Buna alışık değiliz: Pocophone F2 Pro'nun fiyatı belli oldu!

Poco, Pocophone F1 ile yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı. Ülkemizde de satılan ve fiyat/performans oranı hayli yüksek bulunan Pocophone F1, markanın Xiaomi'den bağımsız hale gelmesiyle yerini 2020 model bir amiral gemisi olan Pocophone F2 Pro'ya bırakacak. Pocophone F2 Pro hakkında gelen bilgiler ise telefonun Redmi K30 Pro ile aynı tasarıma ve aynı donanıma sahip olacağı yönünde. Hal böyle olunca Redmi K30 Pro ile Pocophone F2 Pro'nun da fiyatlarının aynı olması beklenir. Ancak burada anlaşılan Poco tarafı bize bir sürpriz yapacak.

İŞTE POCOPHONE F2 PRO'NUN FİYATI

Gelen iddialara göre Pocophone F2 Pro'nun Avrupa fiyatı belirlendi. Bu iddialara bakılırsa, Pocophone F2 Pro'nun Avrupa fiyatı 649 euro olacak. Tabi bu fiyat 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip model için geçerli. Telefonun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip üst versiyonu ise 749 euroyu gözden çıkartmak gerekecek. Peki Redmi K30 Pro'nun Avrupa fiyatı ne kadar?

redmi k30 pro1

REDMİ K30 PRO'DAN DAHA PAHALI

Redmi K30 Pro 549.99 dolardan satışta bulunuyor. Bu da güncel euro kuruyla yaklaşık 500 euro yapıyor. Yani Redmi K30 Pro ile neredeyse aynı özelliklere sahip olacak olan Pocophone F2 Pro, K30 Pro'dan 149 euro fark ile satılacak. Bu farkı anlamak ise mümkün değil. Hele ki Poco markası akıllarda uygunluk ile yer edinmişken. Tahminler bu farkı yaratacak bir özelliğin Pocophone F2 Pro'da olacağından yana.

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