Buna en çok Ankaralılar sevinecek: Apple Dark Sky'ı satın aldı!

Apple hava durumu uygulaması daha önce Ankara'ya kışın yazı getirmişti. Ankara için olduğundan daha yüksek sıcaklıklar gösteren Apple'ın hava durumu uygulaması, önce Ankaralılardan daha sonra Türk kullanıcılardan tepki almıştı. Fakat buradaki asıl suçlu Apple değil, Apple'a hava durumu altyapısını kullandıran IBM'in sahibi olduğu The Weather Channel'di. Nitekim Apple, bugün The Weather Channel'ın en büyük rakiplerinden birini satın aldı; Dark Sky artık Apple'ın bir uygulaması.

APPLE HAVA DURUMU UYGULAMASI DARK SKY'I SATIN ALDI

Apple yaptığı duyuru ile iOS ve Android tarafında yer alan hava durumu uygulaması Dark Sky'ı satın aldığını açıkladı. Apple'ın Dark Sky'ı kaç paraya satın aldığı merak edilirken, Apple Dark Sky'ı bünyesine katar katmaz uygulama hakkında çok önemli bir karar vermekten kendisini geri koymadı.

ANINDA MAĞAZADAN KALDIRILDI

Milyonlarca kullanıcısı olan ve genelde günlük verdiği tutarlı tahminlerle dikkat çeken Dark Sky uygulaması artık Android tarafında yer almayacak. Apple'a geçer geçmez Android mağazasından kaldırılan uygulama, iOS mağazasında ise şu anda olduğu gibi 3,99 dolarlık fiyatıyla indirilmeye devam edilebilecek. Apple'ın çok yakın bir zamanda uygulamanın verilerini kendi hava durumu uygulamasına taşıması bekleniyor. Yani başka bir deyişle, iPhone kullanan Ankaralılar uygulamada artık tutarsız sonuçlarla karşılaşmayabilir.

