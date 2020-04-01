HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Buna en çok Ankaralılar sevinecek: Apple Dark Sky'ı satın aldı!

Buna en çok Ankaralılar sevinecek: Apple Dark Sky'ı satın aldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.04.2020 10:38 | Son Güncelleme

Apple, hava durumu uygulaması Dark Sky'ı satın aldığını duyurdu. Daha önce Ankara'nın hava durumunu farklı değerlerde gösteren Apple'ın hava durumu uygulaması artık Dark Sky'ın desteği ile daha tutarlı ve daha güçlü olacak.

Buna en çok Ankaralılar sevinecek: Apple Dark Sky'ı satın aldı!

Apple hava durumu uygulaması daha önce Ankara'ya kışın yazı getirmişti. Ankara için olduğundan daha yüksek sıcaklıklar gösteren Apple'ın hava durumu uygulaması, önce Ankaralılardan daha sonra Türk kullanıcılardan tepki almıştı. Fakat buradaki asıl suçlu Apple değil, Apple'a hava durumu altyapısını kullandıran IBM'in sahibi olduğu The Weather Channel'di. Nitekim Apple, bugün The Weather Channel'ın en büyük rakiplerinden birini satın aldı; Dark Sky artık Apple'ın bir uygulaması.

Apple şaşırttı! Ankara'ya yazı getirdiApple şaşırttı! Ankara'ya yazı getirdi

APPLE HAVA DURUMU UYGULAMASI DARK SKY'I SATIN ALDI

Apple yaptığı duyuru ile iOS ve Android tarafında yer alan hava durumu uygulaması Dark Sky'ı satın aldığını açıkladı. Apple'ın Dark Sky'ı kaç paraya satın aldığı merak edilirken, Apple Dark Sky'ı bünyesine katar katmaz uygulama hakkında çok önemli bir karar vermekten kendisini geri koymadı.

Dark Sky Apple

ANINDA MAĞAZADAN KALDIRILDI

Milyonlarca kullanıcısı olan ve genelde günlük verdiği tutarlı tahminlerle dikkat çeken Dark Sky uygulaması artık Android tarafında yer almayacak. Apple'a geçer geçmez Android mağazasından kaldırılan uygulama, iOS mağazasında ise şu anda olduğu gibi 3,99 dolarlık fiyatıyla indirilmeye devam edilebilecek. Apple'ın çok yakın bir zamanda uygulamanın verilerini kendi hava durumu uygulamasına taşıması bekleniyor. Yani başka bir deyişle, iPhone kullanan Ankaralılar uygulamada artık tutarsız sonuçlarla karşılaşmayabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadıKoronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı
Samsung güncelleme konusunda bu yıl üzecekSamsung güncelleme konusunda bu yıl üzecek
"Çin malı Covid-19 tanı kitleri" lisanssız çıktı "Çin malı Covid-19 tanı kitleri" lisanssız çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple Dark Sky hava durumu Apple hava durumu Ankara ios android Uygulama hava durumu uygulamaları iPhone

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Bilim Kurulu Üyesi: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Bilim Kurulu Üyesi: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

İlginizi Çekebilir

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

155 TL değerindeydi! Artık ücretsiz

155 TL değerindeydi! Artık ücretsiz

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

5G'ye Nokia eli değdi: Nokia 8.3 5G tanıtıldı!

5G'ye Nokia eli değdi: Nokia 8.3 5G tanıtıldı!

200 TL değerindeki oyun artık ücretsiz! Peki nasıl indirilir?

200 TL değerindeki oyun artık ücretsiz! Peki nasıl indirilir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mount & Blade II: Bannerlord satışa çıktı, sistem gereksinimleri de kesinleşti

Mount & Blade II: Bannerlord'un şaşırtan sistem gereksinimleri

Bu uygulamayı yükleyenler saldırı altında olabilir!

Dikkat! Saldırı altında olabilirsiniz

Samsung güncelleme konusunda bu yıl üzecek

Samsung güncelleme konusunda bu yıl üzecek

İki ekranlı sistemi ile fark yaratıyor

Bu bilgisayarın iki ekranı var!

Capcom, RE2’den sonra işleri biraz salmış

İşte RS 3 Remake'in inceleme puanları

İsimler farklı hizmet aynı: Office 365 yerini Microsoft 365'e bırakıyor!

İsimler farklı hizmet aynı: Office 365 yerini Microsoft 365'e bırakıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.