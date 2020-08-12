Buna ihtiyaç vardı: Twitter'dan istenmeyen yanıtları engelleyen yeni özellik!

Twitter son dönemde bazı geliştirmeler adını sık sık gündeme getiriyor. Bu gelişmelerden en dikkat çekeni ise devlet kontrolünde olduğunu iddia ettiği bazı medya kuruluş hesaplarına etiket koymasıydı. Bu geliştirme sayesinde Twitter, devlet tarafından desteklenen medya kuruluşlarının kullanıcılar tarafından bilinmesini istiyordu. Fakat Twitter bununla da sınırlı kalmadı. Zira, ünlü sosyal medya platformu bu kez anlamsız Twitter mention'laşmalarının önünü kesecek yepyeni bir özelliği kullanıma sundu.

TWİTTER YANIT VERME SEÇENEKLERİ EKLEDİ

Twitter, yeni yanıtlama seçeneklerini Twitter Blog'undan resmen açıkladı. Buna göre, Twitter'da tweet atan bir kişi, tweet penceresinin sol alt kısmından tweet'ine kimlerin yanıt verebileceğini seçebilecek. Twitter burada ise kullanıcılara üç farklı seçenek sunacak. Bu seçenekler ''Herkes'', ''Takip Ettiğim Kişiler'' ve ''Etiketlediğim Kişiler'' olarak sıralanacak. Etiketlediğim Kişiler seçeneği seçildiğinde, sadece söz konusu tweet'te bahsedilen hesaplar yanıt verebilecek. Yanıt simgesi, yanıt veremeyen kişiler için ise silik görünecek.