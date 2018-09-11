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Buna yürek dayanmaz! Şehit eşi düğün fotoğraflarını tek başına çektirdi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.09.2018 15:23 | Son Güncelleme

Afrin'de şehit düşen Fatih Mehmethan'ın eşi düğün albümünde yer alan fotoğrafları tek başına çektirdi.

Eşi şehit düştüğünde henüz 4 aylık evli olan Gamze Mehmethan'ın yayınladığı fotoğraflar yürek yaktı.

Şehidin eşinden yürek yakan fotoğraflar

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Afrin Harekatı'nın şehitlerinden biri de Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan'dı.
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Şehidin acı haberi o dönemde baba ocağı olan Ümraniye'ye düşmüş ve şehidin ailesi gözyaşlarına boğulurken, acı haberin ardından yakınları ve komşuları şehidin evine akın etmişti.
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Şehidin eşi Gamze Mehmethan ise eşinin cenazesini askeri üniforma ile karşılamış ve tabutun başında 'Kalk da bana gel' diyerek adeta yürekleri dağlamıştı.
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Eşinin şehit düştüğü dönemde henüz 4 aylık evli olan Gamze Mehmethan, aradan geçen sürenin ardından eşiyle çektirdiği düğün fotoğraflarının aynısını bu kez tek başına çektirdi.
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İşte şehit Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın cenazesinde yaşananlar ve ardında bıraktığı düğün fotoğrafları...
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Anahtar Kelimeler:
şehit Fatih Mehmethan Gamze Mehmethan

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