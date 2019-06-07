Bunalıma girdi, evini ateşe verdi

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bunalıma giren bir şahıs kendi evini ateşe verdi.

Edinilen bilgilere göre, Taştepe Mahallesi İlham Sokak’ta ikamet eden bir şahıs girdiği bunalım sonucu ikamet ettiği evi ateşe verdi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürülürken evini ateşe veren şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgi başlatılan inceleme sürüyor.

