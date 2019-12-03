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Bunalıma girdi, kendini tabancayla kafasından vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 22:34 | Son Güncelleme

Bursa’da bunalıma giren bir genç kendisini silahla başından vurarak ağır yaralandı.Olay, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Çayır Sokak’ta meydana geldi.

Bursa’da bunalıma giren bir genç kendisini silahla başından vurarak ağır yaralandı.
Olay, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Çayır Sokak’ta meydana geldi. 25 yaşındaki Mehmet Ö. iddiaya göre girdiği bunalım sonucu apartmanın giriş kapısını kilitleyerek elindeki silahla kafasına ateş etti. Silah sesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler dış kapının kapalı olmasından dolayı içeriye giremedi. Apartmanda kimse yokken olayı gerçekleştiren gencin yakınları, haberi alır almaz olay yerine koştu. Dış kapının camı kırılarak açılmasının ardından içeri giren ekipler, genci kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Ö. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulunurken, olayı duyan yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

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