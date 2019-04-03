HABER

Bunalıma giren denetimli serbestlik hükümlüsü intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 18:15 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde ailevi sorunları nedeniyle bunalıma giren bir denetimli serbestlik hükümlüsü, dördüncü katta bulunan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasının balkonundan intihar girişiminde bulundu.Denetimli serbestlik hükümlüsü S.S.

Bunalıma giren denetimli serbestlik hükümlüsü intihara kalkıştı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde ailevi sorunları nedeniyle bunalıma giren bir denetimli serbestlik hükümlüsü, dördüncü katta bulunan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasının balkonundan intihar girişiminde bulundu.

Denetimli serbestlik hükümlüsü S.S. İnebolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde bulunduğu sırada balkona çıkarak intihara kalkıştı. Binanın dördüncü katında bulunan balkondan korkulukları aşan S.S. intihar edeceğini söyledi. Kurumdaki personelin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnebolu Belediyesi İtfaiye ekipleri binanın beton zeminini süngerlerle kapladı. Olay yerine gelen İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, intihar girişiminde bulunan S.S. ile konuşarak intihardan vazgeçirmek için uzun süre ikna girişiminde bulundu. Evli ve 2 çocuk babası olduğu, eşiyle problemleri olduğunu belirten S.S. eşinin kendisini affetmesini isteyince Kaymakam Atasoy, S.S.’nin eşini aradı.

Hoparlörden eşinin sesini duyan S.S. eşinin talebiyle intihardan vazgeçti. Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy ve İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Bülbül, S.S.’yi kucakladı. İntihardan vazgeçirilen S.S. ambulans ile kontrol amaçlı İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bunalıma giren denetimli serbestlik hükümlüsü intihara kalkıştı

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
Termik santral davası görülmeye başladıTermik santral davası görülmeye başladı
Çaldıkları motosikleti satmak isterken yakalandılarÇaldıkları motosikleti satmak isterken yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Ayda 1500 lira taksitle...

Ayda 1500 lira taksitle...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.