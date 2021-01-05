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Bunalımda olan şahıs 7. Kattan atlayarak yaşamına son verdi

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.01.2021 16:37 | Son Güncelleme

Kayseri’de bunalımda olduğu iddia edilen bir kişi 7.

Kayseri’de bunalımda olduğu iddia edilen bir kişi 7. kattaki ikametinden atlayarak, yaşamına son verdi.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi 30 Ağustos Mahallesi Şehit Mehmet Baydur Caddesi Yağmur Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana gelen olayda, bunalımda olduğu iddia edilen Mustafa Aydın(41), 7. kattaki evinin balkonundan aşağıya atlayarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinde Mustafa Aydın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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