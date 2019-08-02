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Bunaltan sıcakların buharıyla Atatürk Havalimanı’nda pistler neredeyse görünmez oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 14:51 | Son Güncelleme

İstanbul’da günlerdir etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle Atatürk Havalimanı pistinde uçaklar yerden yükselen buhar nedeniyle neredeyse görünmez oldu.İstanbul’da sıcak hava etkisini göstermeye devam ediyor.

İstanbul’da günlerdir etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle Atatürk Havalimanı pistinde uçaklar yerden yükselen buhar nedeniyle neredeyse görünmez oldu.
İstanbul’da sıcak hava etkisini göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanında bulunan pistlerde sıcak hava buharı etkili oluyor. Sadece kargo uçuşlarının yapıldığı havalimanında yerden yükselen buhar nedeniyle pist ve park halinde beklemede bulunan uçaklar neredeyse görünmez oldu.

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