Bunama riskinden korkuyorsanız bunları asla yapmayın

B12 vitamini sinir sisteminin sağlığı, beyin fonksiyonları ve alyuvarların üretimi için gereklidir. Kobalamin, B12 vitamininin bir diğer adıdır. B12 vitamini, en büyük ve yapısal olarak en karmaşık vitamindir. İnsan vücudu dört yıl yeterli olacak kadar B12 vitaminini depolayabilir ve fazla, istenmeyen kısmını idrar ile dışarı atar.

B12 eksikliği ciddi beyin ve sinir sorunları yaratmaktadır. B12 vitamini eksikliğinde bunama riski fazlalaşır. B12 vitamini beyin ile ilgili olduğundan dolayı B12 eksikliği yaşayanlar psikoz, mani ve bunama riski taşıyabilir.

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

• B12 eksikliği kansızlığa neden olabilir. Pernisiyöz anemi olarak tanımlanan kansızlığa bağlı olarak çarpıntı, efor kapasitesinde azalma, çabuk yorulma ve halsizlik, konsantrasyon bozuklukları ve göz kararması gelişebilir.

• Dilde kızarıklık ve yanma hissi, ağız içinde yaralar ve bacaklarda gece kasılmaları ile ishal görülebilir.

• Ayaklarda, bacaklarda, kollarda ve ellerde karıncalanma ve uyuşma hissi ve zihinsel

fonksiyonlarda bozulmalar gözlenir.

• Özellikle yaşlılarda hafıza kaybı, unutkanlık gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Yaş ile B12 emiliminde ve vücut tarafında depolanmasında azalmalar gözlenir. 65 yaş üstü bireylerde B12 eksikliği depresyon oluşumunda etkili rol oynar.

• B12 eksikliği yeni hücrelerin sentezlenmesini engeller ve metabolizmanın yavaşlamasına neden olur

B12 VİTAMİNİNİZİ YÜKSELTMEK İÇİN

B12 eksikliği en çok hayvansal gıdalar yemeyenlerde görülmektedir. Kırmızı et tüketmeyenler Pancar, brokoli, mercimek, barbunya, maydanoz, taze fasulye, ıspanak gibi sebzelerde yemeye ağırlık göstererek B12 eksikliğini giderebilirler.

Bunların yanı sıra B12 vitamini eksikliğine iyi gelen kuruyemişler de bulunmaktadır. Örneğin; badem, ceviz, fındık gibi birçok kuruyemişte B12 vitaminleri bulunmaktadır.

B12 VİTAMİNİNİN EN ÇOK BULUNDUĞU BESİNLER;

• Et,

• Süt

• Yumurta

• Peyniralık

• Ton balığı

• Somon



