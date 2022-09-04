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Bunca zaman yanlış biliyormuşuz! Diş fırçalarken en sık yapılan hata

04.09.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağız ve diş sağlığı hem iyi bir görünüm hem de sağlık için oldukça önem taşıyor. Kötü görünen dişler iletişimde problemlere yol açabiliyor. Dişlerin daha temiz ve bakımlı görünmesi için düzenli olarak fırçalanması gerekiyor. Ancak diş fırçalarken doğru sandığımız birçok yanlış bulunuyor. Uzmanlar diş fırçalarken yapılan hataları belirtti.

Bunca zaman yanlış biliyormuşuz! Diş fırçalarken en sık yapılan hata

Diş sağlığını korumak için diş bakımına dikkat etmek gerekiyor. Sigara kullanmak, asitli içecekler, yetersiz diş bakımı, yanlış diş fırçalama teknikleri dişlerin sağlığını etkiliyor. Toplumun neredeyse hepsi dişlerini yanlış fırçalıyor. Doktor Edmond Hewlett, fırçaladıktan sonra ağzınızı suyla çalkalamamanız gerektiğini söylüyor. Bunun nedeni, diş macununun , diş minesini daha sert ve çürüklere neden olan asitlere karşı daha dirençli hale getirmeye yardımcı olan önemli bir bileşen olan florür içermesi.

SIVI İÇMEK İÇİN EN AZ 15 DAKİKA BEKLEYİN

Diş profesörü, durulamayı ertelemenin, diş macunundaki florürü ağzınızda daha uzun süre bırakmanız anlamına geldiğini ekliyor. Dr Hewlett ayrıca herhangi bir sıvı içmek için fırçaladıktan sonra en az 15 dakika beklemenizi tavsiye eder. Uzman, durulama eksikliği nedeniyle ağzınızda kalan diş macununun keskin tadını düşünüyorsanız endişelenmeyin diyor. Tükürüğünüzün diş macununu doğal olarak temizleyeceğini, böylece bütün gün o tadı almak zorunda kalmayacağınızı açıklıyor.

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ÇÜRÜK DİŞLERİ OLMAYANLAR FLORÜRLÜ DİŞ MACUNU KULLANABİLİR

Diş hekimi, standardı günde iki kez en az iki dakika fırçaladığınız sürece, florürün dişlerinizi korumaya yardımcı olmak için ağzınızda kalacağını iddia ediyor. Dr Hewlett, özel diş sağlığınızın etkinlikte önemli bir rol oynayacağını da ekliyor. "Dişlerinizde çürük olmuyorsa, florürlü diş macunu kullanmaya devam etmelisiniz. Fırçalamadan sonra durulama veya durulamama kararı muhtemelen bir fark yaratmayacaktır." Öte yandan, çürüklerle mücadele edenler için durulamamak muhtemelen daha iyi bir karardır.

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