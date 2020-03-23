Bunch 1 haftada dünya çapında geniş kitlelere ulaştı

İçinde bulunduğumuz zor zamanlarda, insanlar uzakta oldukları arkadaşları ve yakınları ile bir araya gelebilmenin yollarını arıyor. Bunch gittikçe önem kazanan bu derde çözüm getirdiği için, geçtiğimiz hafta içerisinde dünya çapında hızla büyümeye başladı. 23 Mart Pazar günü itibarı ile Bunch Apple App Store'da, 9 ülkede ilk 20 sosyal uygulama arasına, aynı zamanda 6 ülkede ise bütün bedava uygulamalar arasında ilk 150'ye girdi.
1 HAFTADA GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI
1 hafta önce App Store'da hiçbir ülkede, hiçbir kategoride listelenmeyen uygulama sadece bir kaç gün içerisinde 120 kat büyüyerek global hale getirdi. Aşağıda geçtiğimiz hafta içerisinde Bunch'ın en fazla kullanıldığı ülkeleri görebilirsiniz.
Apple App Store'da
-9 ülkede ilk 20 sosyal uygulama arasında
-13 ülkede ilk 50 sosyal uygulama arasında
-19 ülkede ilk 100 sosyal uygulama arasında
-33 ülkede de ilk 200 sosyal uygulama arasında
-Ve de 6 ülkede, bütün App Store'daki ilk 150 bedava uygulama arasında
Google Play Store'da
-6 ülkede ilk 20 sosyal uygulama arasında
-17 ülkede ilk 100 sosyal uygulama arasında
-26 ülkde'de de, bütün Play Store'daki ilk 200 sosyal uygulama arasında
Bunch Peruida 3'üncü, Arjantin'de 15'inci, İspanya'da 19'uncu and ve Kanada da 48'inci sosyal uygulama olarak yer alıyor
Bunch Play Store'da ise İspanya'da 12'inci, Meksika'da 40'ıncı, Hollanda'da 43'üncü, İtalya'da 60'ıncı ve Fransa'da 64'üncü sosyal uygulama olarak yer alıyor.
Kullanıcı Verileri ve Davranışlar
Konuşma vs. Oyun Oynama
İnsanlar Bunch'da arkadaşları ile vakit geçirirken zamanlarının 60%'dan fazlasını oyun oynayarak geçiriyor.
Kullanıcı Demografikleri
-62% bayan kullanıcılar
-38% erkek kullanıcılar
Bunch'a dahil oyunlar
Bunch içinde eğlenceli bir çok oyunla geliyor. Kullanıcılar arkadaşlarıyla videolu sohbet ederken bilardo oynayabilir, çok oyunculu Flappy Bird oynayabilir veya Mars Dash oyununda arkadaşlarınızla yarışabilirler.
Bunch destekli oyunlar
Bu oyunların dışında Bunch, kullanıcıların arkadaşlarıyla sohbet ederken Roblox, PUBG, Brawl Stars, Scrabble ve Minecraft gibi oyunlar oynamalarına da yardımcı oluyor.
Şirket Hakkında
Bunch 2017 yılının sonunda seri girişimci Selçuk Atlı, ve ortakları Jason Liang ve Jordan Howlett tarafından kuruldu. New York ve Toronto'da ofisleri bulunan şirket, yatırımcıları arasında Tencent, Supercell, Riot Games, Miniclip, London Venture Partners ve Founders Fund gibi isimleri saymakta.
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