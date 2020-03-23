Bunch 1 haftada dünya çapında geniş kitlelere ulaştı

İçinde bulunduğumuz zor zamanlarda, insanlar uzakta oldukları arkadaşları ve yakınları ile bir araya gelebilmenin yollarını arıyor. Bunch gittikçe önem kazanan bu derde çözüm getirdiği için, geçtiğimiz hafta içerisinde dünya çapında hızla büyümeye başladı. 23 Mart Pazar günü itibarı ile Bunch Apple App Store'da, 9 ülkede ilk 20 sosyal uygulama arasına, aynı zamanda 6 ülkede ise bütün bedava uygulamalar arasında ilk 150'ye girdi.

1 HAFTADA GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI

1 hafta önce App Store'da hiçbir ülkede, hiçbir kategoride listelenmeyen uygulama sadece bir kaç gün içerisinde 120 kat büyüyerek global hale getirdi. Aşağıda geçtiğimiz hafta içerisinde Bunch'ın en fazla kullanıldığı ülkeleri görebilirsiniz.

Apple App Store'da

-9 ülkede ilk 20 sosyal uygulama arasında

-13 ülkede ilk 50 sosyal uygulama arasında

-19 ülkede ilk 100 sosyal uygulama arasında

-33 ülkede de ilk 200 sosyal uygulama arasında

-Ve de 6 ülkede, bütün App Store'daki ilk 150 bedava uygulama arasında

Google Play Store'da

-6 ülkede ilk 20 sosyal uygulama arasında

-17 ülkede ilk 100 sosyal uygulama arasında

-26 ülkde'de de, bütün Play Store'daki ilk 200 sosyal uygulama arasında