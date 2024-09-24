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'Bundan sonra böyle şeylere rastlarsak yadırgamayalım' deyip uyardı! 'Birçoğu yok olacak! Yenileri ortaya çıkacak'

24.09.2024 12:11
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Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bitkilerin strese girmesine neden oluyor. Tarımsal üretimi tehdit eden sıcaklıkların bitkiler üzerinde etkilerinden bahseden Prof. Dr. Resul Gerçekcioğlu sıcaklığa bağlı birçok bitkinin yok olabileceğini, bu kadar sıcaklığa dayanabilen yeni bitkilerin de ortaya çıkabileceğini belirtti. Küresel ısınmanın etkilerini anlatan Gerçekçioğlu "Bundan sonra böyle şeylere rastlarsak da yadırgamayalım" dedi.

Türkiye genelinde artan kuraklık ve aşırı sıcaklıklar, bitki örtüsü üzerinde ciddi olumsuzluklara neden olmasının yanı sıra olumlu değişimlere de neden olabiliyor. Sıcaklık faktörüne bağlı olarak ekoloji ve bitki deseninde değişimlerin yaşandığına dikkat çeken Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Resul Gerçekcioğlu, sıcaklıklara dayanabilen yeni bitkilerin ortaya çıkacağını söyledi.

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"BÖYLE ŞEYLERE RASTLARSAK YADIRGAMAYALIM"

Çiçek açan ağacın yüzde 25’i iki yıl üst üste meyve verirse ağacın intihar ettiğini söyleyen Prof. Dr. Gerçekcioğlu, “Hangi bitki olursa olsun açan çiçeklerin tamamı asla meyveye dönmez. Onun normal kabul ettiğimiz bir süreci vardır. Diyelim ki 100 çiçekten 10 tanesi meyve verebilir. Bu normal kabul edilebilir. Bunu birazcık üstü belki tolere edilir. Ama iki katı, diyelim ki 100 çiçekten 25 tanesi üst üste 2 yıl meyve verdiğini düşünün. Biz buna rastlıyoruz. Ağaçlarda intihar etme diye bir şey de var. Yani ağaç kuruyor. Ağaç bir şekilde ölümüne gidiyor. Dolayısıyla normali neyse aslında onu yakalamak lazım. Ama işte bu küresel ısınma hakikaten bu ve buna benzer birçok olumsuzluklara da sebep olabilir. Bundan sonra böyle şeylere rastlarsak da yadırgamayalım." şeklinde konuştu.

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“EKOLOJİ VE BİTKİ DESENİ DEĞİŞİYOR”

Gerçekçioğlu "Ekoloji değişiyor. Bitki deseni de değişiyor. Belki birçok bitki hakikatte bu anlamda yok olacak. Belki bu kadar sıcaklığa dayanabilen yeni bitkilerin ortaya çıkması yaşanacak” dedi. (İHA)

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AW293853_07Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bitki sıcaklık
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