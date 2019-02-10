CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Harcadığı paranın her kuruşunu vatandaşa izah eden bir belediye yönetimi geliyor. Bundan sonra keyfi yatırım yok." dedi.

Yavaş, İYİ Parti Altındağ İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından Başkente daha iyi ve ucuz hizmet veren bir yönetimin geleceğini belirtti.

Belediye başkanlarının en önemli görevlerinin başında temiz hava, içilebilir su, temiz ve konforlu ulaşım ile yeşil alanların artırılmasının geldiğini anlatan Yavaş, belediye başkanı olması durumunda kendisini değil, Başkentteki vatandaşları zengin edeceğini söyledi.

Yavaş, toplu ulaşımda metro ve raylı sistemlerin yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, "Yardım alan insanlara 20 tona kadar su 10 liradan verilecek, 52 de otobüs bileti vereceğiz, rahat gidip gelsinler diye. Yoksa yol parası yüzünden insanlar çalışmaya gitmek istemiyor. Belediye olarak biz bunları teşvik edeceğiz." diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Türkiye'nin en pahalı su satan belediyesi olduğunu öne süren Yavaş, şunları kaydetti: