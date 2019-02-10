HABER

"Bundan sonra keyfi yatırım yok"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.02.2019 18:04 | Son Güncelleme

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş: - "Harcadığı paranın her kuruşunu vatandaşa izah eden bir belediye yönetimi geliyor. Bundan sonra keyfi yatırım yok" - "Yardım alan insanlara 20 tona kadar su 10 liradan verilecek, 52 de otobüs bileti vereceğiz, rahat gidip gelsinler diye"

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Harcadığı paranın her kuruşunu vatandaşa izah eden bir belediye yönetimi geliyor. Bundan sonra keyfi yatırım yok." dedi.

Yavaş, İYİ Parti Altındağ İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından Başkente daha iyi ve ucuz hizmet veren bir yönetimin geleceğini belirtti.

Belediye başkanlarının en önemli görevlerinin başında temiz hava, içilebilir su, temiz ve konforlu ulaşım ile yeşil alanların artırılmasının geldiğini anlatan Yavaş, belediye başkanı olması durumunda kendisini değil, Başkentteki vatandaşları zengin edeceğini söyledi.

Yavaş, toplu ulaşımda metro ve raylı sistemlerin yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, "Yardım alan insanlara 20 tona kadar su 10 liradan verilecek, 52 de otobüs bileti vereceğiz, rahat gidip gelsinler diye. Yoksa yol parası yüzünden insanlar çalışmaya gitmek istemiyor. Belediye olarak biz bunları teşvik edeceğiz." diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Türkiye'nin en pahalı su satan belediyesi olduğunu öne süren Yavaş, şunları kaydetti:

"Bundan sonra harcadığı paranın her kuruşunu vatandaşa izah eden bir belediye yönetimi geliyor. Suya para mı ödediniz, arkasında yazacak, ne kadarı ASKİ'nin hangi hizmetine gidiyor. Emlak vergisi mi ödediniz, arkasında yazacak ne kadarı sağlığa, asfalta, eğitime gidiyor. Bundan sonra keyfi yatırım yok. Neden derseniz, o yapılan yardımları da biz cebimizden yapmıyoruz. Sizden aldığımız vergilerle, hizmetlerin karşılığı aldığımız paralarla yapıyoruz. Sonuçta sizler ödüyorsunuz."

- "Yardımlar seçimden sonra da devam edecek"

Yavaş, vatandaşa yapılan yardımların seçimden sonra da devam edeceğini belirterek, "Gördüğünüz gibi kaşıkla alıp kepçeyle vermişler şimdiye kadar. Biz, yardım alan ailelerin çocuklarını okutacağız. Servis ücretlerini de biz karşılayacağız. Onların iyi yetişmesi için hem kendini hem de ailesini kurtarmak için uğraşacağız. Yeni bir yönetim geliyor. Her şeyin hesabını veren, şeffaf ve öncelikle yapacağı işi vatandaşa soran..." ifadelerini kullandı.

Açılışa, İYİ Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Hasan Yalçıntaş, CHP Ankara İl Başkanı Lütfi Güvener ve İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk de katıldı.

PARTNER'İranlı Hulk' olarak ünlendi! Bir de çocukluğunu görün'İranlı Hulk' olarak ünlendi! Bir de çocukluğunu görün
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "AK Parti iktidarı döneminde söz de, karar da milletin oldu"AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "AK Parti iktidarı döneminde söz de, karar da milletin oldu"
AK Parti'li Şentop: IMF, Türkiye'ye dönmeyecek, gelmeyecekAK Parti'li Şentop: IMF, Türkiye'ye dönmeyecek, gelmeyecek
Anahtar Kelimeler:
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Rıdvan Dilmen'den bomba açıklama: Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam

Rıdvan Dilmen'den bomba açıklama: Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Taksim'de yeni AKM'nin temeli atıldı! Erdoğan'dan müjdeler...

Taksim'de yeni AKM'nin temeli atıldı! Erdoğan'dan müjdeler...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

Diğer Haberler
Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini de biz en kısa sürede bitiririz

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz

Taksim'de yeni AKM'nin temeli atıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Taksim'de yeni AKM'nin temeli atıldı! Erdoğan'dan müjdeler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda birkaç kişi daha enkazın altında

Erdoğan: Şu anda birkaç kişi daha enkazın altında

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı: Şahsımı telefonla arayarak...

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Karamollaoğlu: 'Hırsızlık yok' diyemiyor, 'bizim hırsızımız iyidir' diyor

Karamollaoğlu: 'Hırsızlık yok' diyemiyor, 'bizim hırsızımız iyidir' diyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.