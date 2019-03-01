"Bundan sonra siyaset iki aksta ilerleyecek"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu seçim hem Türkiye'nin bekası meselesindeki tereddütleri ve bir takım yanlışlıkları düzeltecek hem de yeni sistemin oturmasına vesile olacaktır." dedi.

Kurtulmuş, Bahçelievler Kongre Merkezinde düzenlenen "Bahçelievler Genişletilmiş Teşkilat Buluşması"nda 31 Mart'taki seçimin büyük bir önem taşıdığını dile getirerek, AK Parti'nin açık ara seçimi sonlandıracağını anlattı.

Bundan sonra siyasetin iki aks çerçevesinde ilerleyeceğini ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bunlardan birisi AK Parti liderliğinde ortaya çıkan blok, diğeri Cumhuriyet Halk Fırkası liderliğinde ortaya çıkan blok. Bu seçime ittifaklar üzerinden gidiyoruz. Cumhur İttifakı masa başında kurulmuş bir ittifak değildir. Bizim ittifakımızın ana ekseni belli, hangi konularda birleştiğimiz belli. Milli birlik ve beraberliği ilgilendiren konularda ortak tavrımız belli. AK Parti ve MHP bugün yerel yönetimlerde fevkalade önemli bir ittifaka imza atmıştır. Bu ittifak hayırlı sonuçlar verecektir. Karşımızdaki ittifakın herhangi bir ortak siyaset anlayışı var mı söyleyin? Bunların derdi 'Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun, AK Parti düşsün de nasıl düşerse düşsün'. Bu ittifakın yapıştırıcısı budur."