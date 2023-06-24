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'Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum' diyerek nokta koymuştu! Ekrem İmamoğlu'ndan 'Meral Akşener' paylaşımı

24.06.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti'nin 3. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilirken, 6'lı masadan ayrıldığını sert sözlerle duyurdu. Akşener'in sert açıklamaları gündem olurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

'Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum' diyerek nokta koymuştu! Ekrem İmamoğlu'ndan 'Meral Akşener' paylaşımı

İYİ Parti'de bugün kurultay heyecanı yaşandı. Akşener, İYİ Parti’nin 3. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçildi. Tek aday olan Akşener bin 151 oyun bin 127'sini aldı. Kurultayda yaptığı konuşmada çok sert ifadeler kullanan Akşener, "Bu parti seçime girsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır" dedi. Açıklamasının devamında Akşener 6'lı Masa ile ilgili de dikkat çeken bir çıkışta bulunarak "Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN 'AKŞENER' PAYLAŞIMI

Akşener'in zehir zemebrek açıklamaları bir anda gündem olurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

TEBRİK ETTİ

Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla Meral Akşener'i tebrik etti. İmamoğlu, paylaşımında "İYİ Parti’nin 3. Olağan Kongresi’nde yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Meral Akşener'i tebrik ediyorum" mesajına yer verdi.

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İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı! Meral Akşener'den zehir zemberek sözler: 'Hayatımın en büyük pişmanlığı...' İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı! Meral Akşener'den zehir zemberek sözler: 'Hayatımın en büyük pişmanlığı...'


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