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"Bundan sonra ülkemizin önü açık"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2019 18:25 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Türkiye yüzlerce yıldır istediği yönetim sistemine kavuştu. Bundan sonra ülkemizin önü açık. Biz yeter ki birlik olalım, beraber olalım"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye yüzlerce yıldır istediği yönetim sistemine kavuştu. Bundan sonra ülkemizin önü açık. Biz yeter ki birlik olalım, beraber olalım." dedi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan Pakdemirli, seçimlerin millet için hayırlı olmasını temenni etti. Pakdemirli, "Barışla, huzurla sandıklara gidelim. Hangi partiden olursak olalım sandıklarımıza sahip çıkalım. Görevimiz yarın gece yarısı sandıklar sayıldığında, tutanaklar tutulduğunda ve netice belli olana kadar devam ediyor." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin birçok olaydan başarıyla çıktığını ifade ederek, "Türkiye yüzlerce yıldır istediği yönetim sistemine kavuştu. Bundan sonra ülkemizin önü açık. Biz yeter ki birlik olalım, beraber olalım." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci için vatandaşlardan destek istedi.

Miting sonrası esnafı ziyaret eden Pakdemirli, AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren kişiye karşı takındığı tavırla dikkati çeken Yusuf Özoğul'a destek için "İyi ki varsın Yusuf." mesajını içeren video çekti.

Bakan Pakdemirli'ye Gaziemir ziyaretinde Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz da eşlik etti.

Gaziemir'den sonra Buca ilçesine geçen Pakdemirli'yi burada partililer konfeti ve meşalelerle karşıladı.

Menderes Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Pakdemirli, 3 kişilik elektrikli bisikletle kısa bir yolculuk yaptı.

Ardından ilçede bulunan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne gelen Pakdemirli, burada da vatandaşlara yaptığı konuşmada, "İnşallah bu dönemde Buca makus talihini yenecek. Buca iş bilenle bilmeyeni ayıracak. Bu sefer inşallah oldu diyoruz." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
31 Mart seçim yerel yönetim

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