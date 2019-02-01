Yılmaz, üreten, yazan, çizen, oynayan insanların pek hak etmediği bir sürecin yaşandığını belirterek, "Bu 3-5 ay bizim pek hoşumuza gitmeyen bir şekilde geçti." diye konuştu.

Filmde rol alan bütün oyuncuların olağanüstü bir performans sergilediğine işaret eden Erdoğan, filmden çok memnun kaldığını söyledi.

Gösterimin ardından, basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan, "Türk sineması diğer filmlerle beraber önemli bir eşikten geçti. Bundan sonraki 100 yılı etkileyecek kadar önemli bir yasal değişiklik bu." dedi.

- "Biz çok kalabalığız"

Bütün yazan çizen insanların seyircisine karşı bir sorumluluğu olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Neticede kapalı devre, kağıt üzerinde bir şeyler karalıyoruz. Seyircimizi ya güldürüyoruz ya hüzünlendiriyoruz, bir meramımızı anlatıyoruz. Bununla ilgili tatsız bir şey yaşandı. İnşallah bu yıl çıkan kanunla olay tatlıya bağlanmıştır. Neticede güzel şeyler üretiliyor, herkes hakikaten hayatını koyuyor. Şimdi çok güzel bir film izledik, vallahi helal olsun. Herkes işini çok güzel yapmış. Seyircimizi salonlara bekliyoruz."

Yılmaz, 1990'larda sinemanın kötü bir dönem geçirdiği değerlendirmesini yaparak, "Halbuki biz çok kalabalığız. Türkiye'de sinema üreten çok insan var, izleyen de çok insan da var. Dolayısıyla buna aracılık edenlerin şöyle bir şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

- "İnşallah bundan sonra beraber de bir şeyler yaparız"

"Recep İvedik 6" filmini seyirciyle buluşturmaya hazırlanan Şahan Gökbakar ise şu yorumu yaptı:

"Gerçekten çok önemli bir yasa çıktı. Sağ olsun hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem Cumhurbaşkanlığı nezdinde çok önemli adımlar atıldı. Buradaki insanların yaptığı filmler hepimizin filmleri. Şirketler, yapımlar, bütçeler farklı olabilir ama filmler hepimizin. Yıllardır bizi izleyen seyircimizi güldürmek için çabalıyor herkes bireysel olarak. İnşallah bundan sonra beraber de bir şeyler yaparız."