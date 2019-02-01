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"Bundan sonraki 100 yılı etkileyecek kadar önemli bir yasal değişiklik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 00:14 | Son Güncelleme

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği, bugün vizyona girecek olan "Organize İşler Sazan Sarmalı" filminin özel gösterimi yapıldı - Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan: - "Türk sineması diğer filmlerle beraber önemli bir eşikten geçti. Bundan sonraki 100 yılı etkileyecek kadar önemli bir yasala değişiklik bu" - Komedyen Cem Yılmaz: - "Bununla ilgili tatsız bir şey yaşandı. İnşallah bu yıl çıkan kanunla olay tatlıya bağlanmıştır. Neticede güzel şeyler üretiliyor, herkes hakikaten hayatını koyuyor. Şimdi çok güzel bir film izledik, vallahi helal olsun. Herkes işini çok güzel yapmış" - Komedyen Şahan Gökbakar: - "Gerçekten çok önemli bir yasa çıktı. Sağ olsun hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem Cumhurbaşkanlığı nezdinde çok önemli adımlar atıldı. Şirketler, yapımlar, bütçeler farklı olabilir ama filmler hepimizin"

İSTANBUL (AA) - Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği, bugün vizyona girecek olan "Organize İşler Sazan Sarmalı" filminin özel gösterimi yapıldı.

Soho House'da yapılan gösterime, filmin oyuncularının yanı sıra Erdoğan'ın özel misafirleri katıldı.

Film, sinemada bilet fiyatları tartışmasının ardından, gösterimi geciktirilen filmler arasında, sinemaseverlerle buluşan ilk film oldu.

Gösterimin ardından, basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan, "Türk sineması diğer filmlerle beraber önemli bir eşikten geçti. Bundan sonraki 100 yılı etkileyecek kadar önemli bir yasal değişiklik bu." dedi.

Filmde rol alan bütün oyuncuların olağanüstü bir performans sergilediğine işaret eden Erdoğan, filmden çok memnun kaldığını söyledi.

- "Kara Komik Filmler" ekimde vizyona girecek

Söz konusu tartışmalarla "Kara Komik Filmler"in vizyon tarihini geciktiren Cem Yılmaz da filmi ekim ayında vizyona sokmayı düşündüklerini açıkladı.

Yılmaz, üreten, yazan, çizen, oynayan insanların pek hak etmediği bir sürecin yaşandığını belirterek, "Bu 3-5 ay bizim pek hoşumuza gitmeyen bir şekilde geçti." diye konuştu.

- "Biz çok kalabalığız"

Bütün yazan çizen insanların seyircisine karşı bir sorumluluğu olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Neticede kapalı devre, kağıt üzerinde bir şeyler karalıyoruz. Seyircimizi ya güldürüyoruz ya hüzünlendiriyoruz, bir meramımızı anlatıyoruz. Bununla ilgili tatsız bir şey yaşandı. İnşallah bu yıl çıkan kanunla olay tatlıya bağlanmıştır. Neticede güzel şeyler üretiliyor, herkes hakikaten hayatını koyuyor. Şimdi çok güzel bir film izledik, vallahi helal olsun. Herkes işini çok güzel yapmış. Seyircimizi salonlara bekliyoruz."

Yılmaz, 1990'larda sinemanın kötü bir dönem geçirdiği değerlendirmesini yaparak, "Halbuki biz çok kalabalığız. Türkiye'de sinema üreten çok insan var, izleyen de çok insan da var. Dolayısıyla buna aracılık edenlerin şöyle bir şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

- "İnşallah bundan sonra beraber de bir şeyler yaparız"

"Recep İvedik 6" filmini seyirciyle buluşturmaya hazırlanan Şahan Gökbakar ise şu yorumu yaptı:

"Gerçekten çok önemli bir yasa çıktı. Sağ olsun hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem Cumhurbaşkanlığı nezdinde çok önemli adımlar atıldı. Buradaki insanların yaptığı filmler hepimizin filmleri. Şirketler, yapımlar, bütçeler farklı olabilir ama filmler hepimizin. Yıllardır bizi izleyen seyircimizi güldürmek için çabalıyor herkes bireysel olarak. İnşallah bundan sonra beraber de bir şeyler yaparız."

"Mucize" filminin devam yapımı yakın zamanda vizyona çıkacak olan yönetmen ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül de sinemacılar arasındaki dayanışmayı çok olumlu bulduğunu vurgulayarak, "Bu kadar güzel insanla yaklaşık 2 aydır yan yanayız. İstediğimize ulaştık. Bence bu akşam konuşacağımız tek konu Organize İşler'in başarısı. Çok güzel bir film, hepimiz çok eğlendik." ifadesini kullandı.

"Organize İşler Sazan Sarmalı"nın başrol oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ da filmi çok beğendiğini dile getirerek, "Benim için çok yeni tecrübe oldu. Tabii heyecanlandım film süreci içerisinde. Sağ olsun Yılmaz ağabeyle çok oturduk, konuştuk, kafa yorduk. Önce yönetmen olarak Yılmaz ağabeye sonra senarist Yılmaz Erdoğan'a ve bütün ekibe çok teşekkür ediyorum." dedi.

Filmin bir diğer başrol oyuncusu Bensu Soral ise ilk kez bir sinema filminde rol aldığını belirterek, yaşanan tartışmalardan dolayı geciken vizyon tarihinin, filme olan heyecanı artırdığının altını çizdi.

"Organize İşler Sazan Sarmalı" filminde ayrıca Ezgi Mola, Okan Çabalar, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Atakan Çelik, Safa Sarı, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Uğur Bilgin, Cihan Talay, Hamza Yazıcı ve Ata Demirer de yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Organize İşler Sazan Sarmalı Yılmaz Erdoğan

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