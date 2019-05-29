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Bundesbank Başkanı Weidmann'dan dijital para uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 16:32 | Son Güncelleme

Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann: - "Dijital paraya kolay erişim kriz zamanlarında daha hızlı bir çöküşe yol açarak banka iflaslarını daha da kötüye götürebilir "

BERLİN (AA) - Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann, dijital merkez bankası parası kullanımının yayılmasının, ciddi sonuçlara sebep olabileceği uyarısında bulundu.

Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi de olan Weidmann, Frankfurt'ta Bundesbank tarafından düzenlenen "Ödeme Sistemleri" konulu bir konferansta konuştu.

Weidmann, konuşmasında merkez bankalarının dijital para kullanıma ve bunun sonuçlarına değindi.

Kriz dönemlerinde finansal sistemde istikrarsızlık yaratma potansiyeli taşıyacağı için merkez bankalarının dijital para birimlerini kullanıma alırken dikkatli hareket etmeleri gerektiğini belirten Weidmann, dizayna bağlı olsa da dijital merkez bankası parası kullanımının yayılmasının, ciddi sonuçlara sebep olabileceğini dile getirdi.

Weidmann, kolay erişimin dijital para talebinde oynaklığı artıracağına işaret ederek, “Dijital paraya kolay erişim kriz zamanlarında daha hızlı bir çöküşe yol açarak banka iflaslarını daha da kötüye götürebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Weidmann, Bundesbank ile Deutsche Bourse’nin gerçekleştirdiği bir deneme projesinde, blok zinciri kullanarak menkul kıymetlerin ve nakit paranın transfer edilmesinin, geleneksel yöntemlerden daha maliyetli ve daha yavaş olduğunu kanıtladığını söyledi.

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Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann dijital para

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