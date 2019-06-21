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Bundesbank Başkanı'ndan “stabil coin” uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 14:21 | Son Güncelleme

Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann: - " Eğer stabil coinler yaygın şekilde kullanılırsa, bankaların mevduatlarını ve iş modellerini zayıflatabilir. Bu da bankaların faaliyetlerini ve finansal piyasalarda aracılık işlemlerini sekteye uğratabilir"

BERLİN (AA) - Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann, stabil coinlerin yaygın olarak kullanımının bankaların faaliyetlerine zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi de olan Weidmann, Almanya’nın Eltville şehrinde düzenlenen "5.Makro İhtiyati Konferansında" konuştu.

Weidmann, konuşmasında finansal istikrar için yeni risklere ve bunun sonuçlarına değindi.

Teknolojik gelişmenin hızla yaşamı ve özellikle ödeme sistemlerini değiştirdiğini belirten Weidmann, kripto paraların değerinin nasıl garanti edileceğine dair sorunların tüketiciler için bir risk olduğunu dile getirdi.

Weidmann, kripto paralarda küresel düzeyde bir düzenlemeye ihtiyaç olduğuna işaret ederek, “Eğer stabil coinler yaygın bir şekilde kullanılırsa, bankaların mevduatlarını ve iş modellerini zayıflatabilir. Bu da bankaların faaliyetlerini ve finansal piyasalarda aracılık işlemlerini sekteye uğratabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Weidmann, mayısta yaptığı açıklamada, kriz dönemlerinde finansal sistemde istikrarsızlık yaratma potansiyeli taşıyacağı için merkez bankalarının dijital para birimlerini kullanıma alırken dikkatli hareket etmeleri gerektiğini belirterek, dizayna bağlı olsa da dijital merkez bankası parası kullanımının yayılmasının, ciddi sonuçlara sebep olabileceği uyarısı yapmıştı.

Weidmann, kolay erişimin dijital para talebinde oynaklığı artıracağına işaret ederek, “Dijital paraya kolay erişim kriz zamanlarında daha hızlı bir çöküşe yol açarak banka iflaslarını daha da kötüye götürebilir.” yorumunda bulunmuştu.

Stabil Coin, (stabil kripto para) değeri göreceli olarak daha stabil olan bir diğer küresel ürüne sabitlenmiş veya endekslenmiş bir kripto para birimi. Değerin altın veya dolara sabitlenmesi de bunun örneklerinden.

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