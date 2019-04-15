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Bundesbank’tan "alternatif ödeme sistemi" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 13:18 | Son Güncelleme

Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Burkhard Balz: - “Apple, Google, Paypal ve Amazon gibi önemli teknoloji şirketleri, müşterilerle ilişkilerden daha fazla pay alırken, bankalar arka planda sadece ödeme işlemcileri olarak kalırken, Bundesbank olarak biz buna kayıtsız kalmamalıyız”

BERLİN (AA) - Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Avrupa ülkelerine ABD merkezli Google, Amazon, Paypal ve Apple gibi ödeme sistemlerine karşı alternatif ödeme sistemlerinin devreye sokulması çağrısı yaptı.

Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Burkhard Balz, yaptığı açıklamada, “Apple, Google, Paypal ve Amazon gibi önemli teknoloji şirketleri, müşterilerle ilişkilerden daha fazla pay alırken, bankalar arka planda sadece ödeme işlemcileri olarak kalırken, Bundesbank olarak biz buna kayıtsız kalmamalıyız.” ifadesini kullandı.

Balz, bankaların en ileri teknolojik çözümleri müşterilerine sunması gerektiğinin altını çizerek, Avrupa finans sisteminin istikrarını korumak için kıtadaki bankalardan alternatif ödeme sistemleri devreye sokması çağrısı yaptı.

Avrupa ödeme pazarında, ABD'li şirketler PayPal, Google, Facebook, Amazon ve Çin’in Alibaba ve Tencent üstünlükleri dikkati çekerken, bu teknoloji şirketlerinin vermeye başladığı bankacılık hizmetlerinin tüketicilerin ilgisini çektiği ve bu şirketlerin geliştireceği yeni bankacılık hizmetlerinin geleneksel bankalar için “gelirlerini ve müşterilerini kaybetme riski” oluşturduğu belirtilmişti.

Danışmanlık firması Bain & Company tarafından 29 ülkede 152 bin banka müşterisi ile yapılan ankete göre, teknoloji şirketlerinin bankacılık konusunda iştahları, bankaların orta vadede gelirlerini ve müşterileriyle düzenli temaslarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmasına sebep oluyor.

Ankette, "Teknoloji firmaları, müşterilerin talep ettikleri basit, yüksek kaliteli dijital deneyimler sağlama konusunda geleneksel olarak başarılı olmuşlardır ve şimdi bu tüketici güveninin gücüyle bankacılık sektörüne giriyorlar." değerlendirmesi yapıldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Ekim 2018’de tüketicin ve şirketlerin bankalar arasında anında para transferi ve perakende ödeme yapmalarını sağlayacak Target Instant Payment Settlement (TIPS) adı verilen yeni ödeme sistemini devreye sokmuştu.

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Almanya Merkez Bankası Bundesbank Apple Pay Burkhard Balz ödeme sistemi

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