BERLİN (AA) - Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Avrupa ülkelerine ABD merkezli Google, Amazon, Paypal ve Apple gibi ödeme sistemlerine karşı alternatif ödeme sistemlerinin devreye sokulması çağrısı yaptı.

Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Burkhard Balz, yaptığı açıklamada, “Apple, Google, Paypal ve Amazon gibi önemli teknoloji şirketleri, müşterilerle ilişkilerden daha fazla pay alırken, bankalar arka planda sadece ödeme işlemcileri olarak kalırken, Bundesbank olarak biz buna kayıtsız kalmamalıyız.” ifadesini kullandı.

Balz, bankaların en ileri teknolojik çözümleri müşterilerine sunması gerektiğinin altını çizerek, Avrupa finans sisteminin istikrarını korumak için kıtadaki bankalardan alternatif ödeme sistemleri devreye sokması çağrısı yaptı.

Avrupa ödeme pazarında, ABD'li şirketler PayPal, Google, Facebook, Amazon ve Çin’in Alibaba ve Tencent üstünlükleri dikkati çekerken, bu teknoloji şirketlerinin vermeye başladığı bankacılık hizmetlerinin tüketicilerin ilgisini çektiği ve bu şirketlerin geliştireceği yeni bankacılık hizmetlerinin geleneksel bankalar için “gelirlerini ve müşterilerini kaybetme riski” oluşturduğu belirtilmişti.