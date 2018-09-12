Bundesliga'da Bayern Münih'in oynayacağı Hertha Berlin maçı Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle iptal edilebilir

Bundesliga'da Berlin'de oynanacak Hertha Berlin - Bayern Münih maçı öncesinde Almanya'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Alman Tagesspiel gazetesinin iddiasına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27-29 Eylül tarihlerinde Berlin'e ziyarete gelmesi nedeniyle 28 Eylül'de oynanması planlanan Hertha Berlin - Bayern Münih maçı iptal edilebilir.
Gazetenin haberinde Berlin'de yapılabilecek protestolara önlem almak amacıyla maçın ileri bir tarihe ertelenebileceği kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'e giderek Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek.
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