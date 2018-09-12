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Bundesliga'da Bayern Münih'in oynayacağı Hertha Berlin maçı Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle iptal edilebilir

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2018 18:28 | Son Güncelleme

Bundesliga'da son şampiyon Bayern Münih'in deplasmanda Hertha Berlin ile oynayacağı maçın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle iptal edilebileceği belirtildi.

Bundesliga'da Bayern Münih'in oynayacağı Hertha Berlin maçı Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle iptal edilebilir

Bundesliga'da Berlin'de oynanacak Hertha Berlin - Bayern Münih maçı öncesinde Almanya'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Alman Tagesspiel gazetesinin iddiasına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27-29 Eylül tarihlerinde Berlin'e ziyarete gelmesi nedeniyle 28 Eylül'de oynanması planlanan Hertha Berlin - Bayern Münih maçı iptal edilebilir.

İLERİ BİR TARİHE ERTELENEBİLİR

Gazetenin haberinde Berlin'de yapılabilecek protestolara önlem almak amacıyla maçın ileri bir tarihe ertelenebileceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'e giderek Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Protesto ediliyorsa demekki doğru yolda durmak yok yola devam.
@hedefmars_2018 Edilmiyorsa da yanlış yolda, indirelim mi diyorsun? Almanlar mı karar veriyor Türkiye'deki başkanı ?
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