Bungalov tatili hayali tarla çıktı! Instagram’da büyük tuzak…

İnternetten tatil aldı hayatının şokunu yaşadı. Gönderilen konumu inceleyince gerçeği anladı. İş kadını Sinem İ., yarıyıl tatili için Instagram reklamlarından bulduğu ‘Sırçaköşk Dağ Evi’ hesabının sahipleri ile iletişime geçti. 20 Ocak'ta açılan Instagram hesabında farklı farklı isimlerle adlandırılmış bungalov evlerin görselleri yer alıyordu.

Sabah gazetesinin haberine göre; Sinem İ., Sapanca'da bungalov evlerden oluşan tatil yeri için 1.250 lira ödemeyi EFT olarak Serkan Can'ın hesabına yaptı. Ancak konum bilgisi istediğinde dolandırıldığını anladı. Sinem İ., şunları söyledi:

"29 Ocak'ta sömestir için çocuğumun istediği bungalov tatili için internetten yer araştırmaya başladım. Hiçbirinde yer yoktu. Bu site ile iletişime geçtiğimde gayet güvenilir şekilde yer olduğunu ilettiler. Ben de yeri kaybetmemek adına hızlıca ödeme yaptım. Sonra konum istedim. İlettikleri konum adresi değişik geldi. Hiçbir kurum, otel adı yoktu; sadece enlem ve boylam yer alıyordu. Şüphelendim.

Tekrar bungalovun görselini ve konumunu istediğimde cevap alamamaya başladım. İlettikleri lokasyonu açarak yakında bulunan bungalovları aradım; onlarla konumu paylaştığımda oranın boş bir arazi olduğu bilgisini aldım. Sonra bu dolandırıcılara yazdığımda beni engellediler. Kişileri emniyete şikâyet ettim. Bilişim Suçları ve TÜRSAB'a da şikâyet ettim. Paradan önce çocuğumun hayallerini yıktıkları için kızıyorum. Ben dolandırıldım, kimse özellikle Instagram'dan bu gibi yerlerden alışveriş yapmasın."



