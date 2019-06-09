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Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 12:30 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tatillerini geçiren yerli ve yabancı turistlerin yeni heyecanı "bungee jumping" oldu.Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkiinde yapılan aktivitede yerden 51 metre yüksekliğe kurulan bungee jumping platformu, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.Heyecan arayan tatilcilere ilk olarak atlayış öncesinde alanda yapmaları gerekenler anlatılıyor.Atlayış yapacak olan tatilciler ayak bileklerine bağlanan emniyet kemeri ile vince bağlı bulunan platformla çıkartılıyor.Yaş sınırının olmadığı ve herkesin bungee jumping yapabildiği istasyonda, vinç yardımıyla yukarı çıkan tatilciler daha sonra kendilerini baş aşağı boşluğa bırakıyor.Adrenalin tutkunlarının atlayış sırasında yaşadıkları heyecan dolu anlar ise ellerindeki aksiyon kamerası tarafından kaydediliyor.Bungee jumping atlayışı yaptıran firma yetkilisi Bülent Demirtan yaptığı açıklamada, Türkiye’de Alanya ve Fethiye dışında başka bungee jumping istasyonu bulunmadığını.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tatillerini geçiren yerli ve yabancı turistlerin yeni heyecanı "bungee jumping" oldu.
Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkiinde yapılan aktivitede yerden 51 metre yüksekliğe kurulan bungee jumping platformu, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Heyecan arayan tatilcilere ilk olarak atlayış öncesinde alanda yapmaları gerekenler anlatılıyor.
Atlayış yapacak olan tatilciler ayak bileklerine bağlanan emniyet kemeri ile vince bağlı bulunan platformla çıkartılıyor.
Yaş sınırının olmadığı ve herkesin bungee jumping yapabildiği istasyonda, vinç yardımıyla yukarı çıkan tatilciler daha sonra kendilerini baş aşağı boşluğa bırakıyor.
Adrenalin tutkunlarının atlayış sırasında yaşadıkları heyecan dolu anlar ise ellerindeki aksiyon kamerası tarafından kaydediliyor.
Bungee jumping atlayışı yaptıran firma yetkilisi Bülent Demirtan yaptığı açıklamada, Türkiye’de Alanya ve Fethiye dışında başka bungee jumping istasyonu bulunmadığını. her yıl sezon boyunca adrenalin tutkunlarını ağırladıklarını söyledi. Demirtan, "Her yaş grubundan misafir ağırlıyoruz. 7’den 70’e desek de 10 yaşındaki bir çocuğu da aile refakatinde etkinliğe alıyoruz. Bugüne kadar 100 yaşının üstünde atlayışlarımız da oldu" dedi.
Etkinlikle 51 metreden insan doğasına aykırı bir serbest düşüşü gerçekleştirdiklerini ifade eden Demirtan, “Birçok insan için bu aktivite bir milattır. Diğer adrenalin aktivitelerinde ayıran temel unsur bunu kişinin kendisinin yapıyor olması. Yani buraya gelen bir katılımcının bilgi ve tecrübeye ihtiyacı yok. Görür görmez yapılabilecek tek adrenalin aktivitesidir. İnsanlara ‘Şimdi cesur daima cesur’ sloganıyla atlayış yaptırıyoruz. Bu cesarete atılan ilk adımdır. Bunun ardından gerçekleştirilecek adrenalin aktiviteleri rahatlıkla yapılabilir” diye konuştu
Görme engelli Recep Selvi de daha önce yamaç paraşütü gibi adrenalin sporları yaptığını dile getirdi.
Kendilerine gören arkadaşlarının bungee jumping yapmaya cesaret edemediklerini anlattıklarını belirten Selvi, “Biz de bir farkımız olsun istedik. Rüyalarımda bile böyle bir şeye cesaret edemedim ama bugün o heyecanı yaşadım. Bundan sonra rüyalarımda bol bol uçmayı düşünüyorum” dedi.
Görme engelli Mikail Güçlü ise “Adrenalin seviyesi çok yükseldiği için çıkışta çok heyecanlandım. Bir an düşünsem belki de atlayamazdım. Müthiş bir heyecan. Bizi ağırlayan Bülent beye de çok teşekkürler. Herkese tavsiye ederim” diye konuştu.

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar
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