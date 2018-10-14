İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde teknenin batması sonucu 8 düzensiz göçmenin cesedine ulaşılan ve bir kişinin de sağ kurtulduğu olaya ilişkin yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Karaburun ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batmasıyla ilgili gözaltına alınan Suriye uyruklu A.H, N.S, R.O ve M.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

- "Bunlar bizim gönderdiklerimiz, kaçalım"

Olaydan kurtulan Mıhebat İsmael Ali'nin teşhis ettiği şüpheli A.H'nin emniyetteki ifadesinde, İstanbul'dan otobüsle gelen göçmenleri otobüs terminalinde karşıladığını daha sonra N.S'nin temin ettiği Karabağlar ilçesindeki eve götürdüğünü söylediği öğrenildi.

Düzensiz göçmenleri taşıyacak araçları temin ettiğini ve göçmenlerin evden çıkışını sağladığını anlatan R.O'nun ise "Olayı haberlerden öğrendim. Görür görmez A.H'nin yanına gittim. A.H'ye olayı anlattım. 'Bunlar bizim gönderdiklerimiz diyerek kaçalım' dedim. O sırada polis ekipleri yakaladı." şeklinde ifade verdiği belirtildi.