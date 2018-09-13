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Bunlar da Ürdün'ün zengin çocukları

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.09.2018 09:50 | Son Güncelleme

Sosyal medyadaki zengin çocuklar furyası tüm hızıyla devam ediyor.

Dünya çapında bir akım halini alan furya zengin çocukların benzersiz yaşamlarını ortaya koyuyor.

Bunlar da Ürdün'ün zengin çocukları

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Bunların son dönemde ön plana çıkan halkalarından biri de Ürdün Krallığı'nın Zengin Çocukları.
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Ülkenin maddi açıdan nüfuzlu ailelerinin çocukları gösterişli yaşam biçimlerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. İşte o hesaptan yapılan paylaşımlardan çarpıcı örnekler.
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Ürdün zengin instagram sosyal medya

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