Bunlar eşyalar için suya sabuna dokunmayın! Deri, ahşap ve...

Asla suyla temizlememeniz gereken sekiz şey var. Gelin, bakalım.

DERİ

Deri ayakkabılarınızı ve cüzdanlarınızı yağmurdan uzak tutmanız gerektiğini biliyorsunuz, bu nedenle genel olarak deri eşyalarınızdan suyu uzak tutmanız mantıklı. İster kıyafet, aksesuar veya mobilya olsun, deri üzerinde su kullanmak çizgiler ve lekeler bırakabilir ve zamanla derinin çatlamasına neden olabilir. Bunun yerine kuru temizleme yöntemlerini ve gerektiğinde bir deri temizleyici kullanın.

ELEKTRONİK

Nem ve elektronikler birbirine karışmaz. Klavyenizi, televizyonlarınızı, uzaktan kumandalarınızı veya bilgisayar ekranlarınızı temizlemek için asla su kullanmayın. Bunun yerine, elektronik cihazlarınızı temizlemek için bir gözlük temizleme bezi veya mikrofiber bez ve az miktarda alkol veya özel olarak formüle edilmiş mercek temizleyicisi kullanın.

PİRİNÇ VEYA GÜMÜŞ TEMİZLİĞİ

Pirinç veya gümüşün su ile temizlenmesi kısa vadede lekeleri giderebilir. Ancak zamanla, bu malzemeler üzerinde su kullanılması koruyucu kaplamalarını yıpratacak ve matlaşmaya neden olacaktır. Bunun yerine, bu öğeleri temizlemek ve korumak için özel olarak yapılmış cila kullanın.