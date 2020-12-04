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Bunlar eşyalar için suya sabuna dokunmayın! Deri, ahşap ve...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

En yeni ve en iyi temizlik ürünlerini kullanmayı sevsek de su ile temizlik kuşkusuz vazgeçilmezimiz. Ancak bazı durumlarda, temizlemek için su kullanmak yarardan çok zarara neden olabilir.

Bunlar eşyalar için suya sabuna dokunmayın! Deri, ahşap ve...

Asla suyla temizlememeniz gereken sekiz şey var. Gelin, bakalım.

DERİ

Deri ayakkabılarınızı ve cüzdanlarınızı yağmurdan uzak tutmanız gerektiğini biliyorsunuz, bu nedenle genel olarak deri eşyalarınızdan suyu uzak tutmanız mantıklı. İster kıyafet, aksesuar veya mobilya olsun, deri üzerinde su kullanmak çizgiler ve lekeler bırakabilir ve zamanla derinin çatlamasına neden olabilir. Bunun yerine kuru temizleme yöntemlerini ve gerektiğinde bir deri temizleyici kullanın.

ELEKTRONİK

Nem ve elektronikler birbirine karışmaz. Klavyenizi, televizyonlarınızı, uzaktan kumandalarınızı veya bilgisayar ekranlarınızı temizlemek için asla su kullanmayın. Bunun yerine, elektronik cihazlarınızı temizlemek için bir gözlük temizleme bezi veya mikrofiber bez ve az miktarda alkol veya özel olarak formüle edilmiş mercek temizleyicisi kullanın.

PİRİNÇ VEYA GÜMÜŞ TEMİZLİĞİ

Pirinç veya gümüşün su ile temizlenmesi kısa vadede lekeleri giderebilir. Ancak zamanla, bu malzemeler üzerinde su kullanılması koruyucu kaplamalarını yıpratacak ve matlaşmaya neden olacaktır. Bunun yerine, bu öğeleri temizlemek ve korumak için özel olarak yapılmış cila kullanın.

AHŞAP MOBİLYA

Çoğumuz ahşap üzerindeki ıslak nesnelerin neden olduğu sorunlara aşinayız. Bu şeyleri su kullanarak temizlemeyeceğimiz mantıklı. Su, ahşap mobilyaların koruyucu kaplamasına zarar verir. Ahşap mobilyalarınızı düzenli olarak ahşap cilası veya limon yağı kullanarak temizleyin.

AHŞAP DÖŞEME

Su ve ahşap zeminler birbirine karışmaz. Su, zemininizin koruyucu kaplamasını yiyebilir ve ardından su ahşaba sızarak zamanla geri dönüşü olmayan renk değişimlerine ve şişmeye neden olabilir. Parke zeminlerinizi düzenli olarak bir parke zemin temizleyicisi ve mikrofiber bezle temizleyin.

SÜET VEYA KADİFE

Bu kumaşlar üzerindeki kir ve pislikler söz konusu olduğunda, düzenli süpürme, yumuşak bir fırça ve köpüren bir döşeme temizleyicisi veya özel süet temizleyiciyi tercih edin.

İPEK

İpek narin olduğu için, onu temizlemek için en nazik seçenek su gibi görünebilir. Ancak su kendi izini bırakabilir. Bunun yerine, tüm giysiyi hassas programda veya hassas çamaşırlar için formüle edilmiş deterjanla elde yıkayın. En güvenli seçenek, kuru temizleyiciye götürmektir.

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