Göğüslerinin sırt ağrısı yaptığını ve bu sebeple göğüslerini küçültme operasyonu ile daha ufak boyutlara getireceğini söyleyen Pelas bu kararı hakkında şaşırtıcı bir karar verdi.

"Vücudumu değiştirmeyeceğim..."

1 / 9 Dünya, Lindsey Pelas adını 30 HH boyutundaki doğal göğüsleriyle tanıdı.

2 / 9 Ağırlığı dolayısıyla “sürekli” sırt ağrısına sebep olduğu göğüslerinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getiren 26 yaşındaki manken, göğüs küçültme ameliyatı geçirmeyi düşündüğünü duyurmuştu.

3 / 9 Toplamda 9.8 kilogram ağırlığındaki göğüslerinin hayatını olumsuz etkilediğini söyleyen Pelas İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden The Sun’a konuştu.

4 / 9 Pelas, “Benim gibi göğüslere sahip olan birinin küçültme operasyonu yapması çılgınca. Bunlar herkesin hayalini süsleyen göğüsler, asla bunları küçültmem” ifadesini kullanarak geçmişteki açıklamasını adeta yalanladı.

5 / 9 Instagram üzerinden 7 milyonu aşkın takipçisi olan Pelas, sütyen takmakta zorlandığını söylerken, “Ben daha 11 yaşındayken göğüslerimin büyük olması için dua ediyordum, benim en büyük hayalim buydu ve bu gerçekleşti. Vücudumu değiştirmeyeceğim” dedi.

6 / 9 Pelas, kadınların istediklerini yapmaları gerektiğini söylerken, “Bence kadın bedeni çok güçlü ve kadınlar bunu kullanabilmeli” diyerek son dönemde gündeme gelen #metoo (Ben de) hareketine destek verdiğini aktardı. (Sözcü)

7 / 9

8 / 9