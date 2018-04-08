MAGAZİN

"Bunlar herkesin hayalini süsleyen göğüsler"

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.04.2018 16:26 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl dünya kamuoyunun gündemine, büyük göğüsleriyle dahil olan manken Lindsey Pelas'tan yeni bir açıklama geldi

Göğüslerinin sırt ağrısı yaptığını ve bu sebeple göğüslerini küçültme operasyonu ile daha ufak boyutlara getireceğini söyleyen Pelas bu kararı hakkında şaşırtıcı bir karar verdi.

"Vücudumu değiştirmeyeceğim..."

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Dünya, Lindsey Pelas adını 30 HH boyutundaki doğal göğüsleriyle tanıdı.
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Ağırlığı dolayısıyla “sürekli” sırt ağrısına sebep olduğu göğüslerinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getiren 26 yaşındaki manken, göğüs küçültme ameliyatı geçirmeyi düşündüğünü duyurmuştu.
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Toplamda 9.8 kilogram ağırlığındaki göğüslerinin hayatını olumsuz etkilediğini söyleyen Pelas İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden The Sun’a konuştu.
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Pelas, “Benim gibi göğüslere sahip olan birinin küçültme operasyonu yapması çılgınca. Bunlar herkesin hayalini süsleyen göğüsler, asla bunları küçültmem” ifadesini kullanarak geçmişteki açıklamasını adeta yalanladı.
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Instagram üzerinden 7 milyonu aşkın takipçisi olan Pelas, sütyen takmakta zorlandığını söylerken, “Ben daha 11 yaşındayken göğüslerimin büyük olması için dua ediyordum, benim en büyük hayalim buydu ve bu gerçekleşti. Vücudumu değiştirmeyeceğim” dedi.
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Pelas, kadınların istediklerini yapmaları gerektiğini söylerken, “Bence kadın bedeni çok güçlü ve kadınlar bunu kullanabilmeli” diyerek son dönemde gündeme gelen #metoo (Ben de) hareketine destek verdiğini aktardı. (Sözcü)
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Lindsey Pelas Lindsey Pelas göğüs

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