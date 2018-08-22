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"Bunlar o papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2018 14:40 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: - "Dövizin artmasının tek sebebi var; Türkiye'ye ayar vermek. Veremeyecekler kardeşim. Bunlar o papazı değil, Erdoğan'ı istiyorlar. Alamayacaklar kardeşim. Bu millet olduğu müddetçe, sahip çıktığı müddetçe alamayacaklar" - "Yatırımlar, üretim, ihracat devam ediyor, sadece dövizle ilgili bir dalgalanma oldu. Ancak göreceksiniz, bu dalgalanmanın sonunda Türkiye büyüyerek çıkacak. Bu dalgalanma bölgesel ittifakların kapısını açacak. Dünyada sadece Amerika'nın merkezi olduğu bir yapılanma değil, başka başka merkezlerin de olduğunu herkes görecek"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Dövizin artmasının tek sebebi var; Türkiye'ye ayar vermek. Veremeyecekler kardeşim. Bunlar o papazı değil, Erdoğan'ı istiyorlar. Alamayacaklar kardeşim. Bu millet olduğu müddetçe, sahip çıktığı müddetçe alamayacaklar." dedi.

Turan, partisinin Çanakkale İlçe Başkanlığınca Öğretmen Evi bahçesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunların sürdüğünü söyledi.

Bunların en somut göstergesinin dolardaki yükseliş olduğunu vurgulayan Turan, "Ekonomik parametrelerin tek göstergesi döviz değildir. Çok farklı kriterler vardır, bir tanesi dövizdir. Bizim dövizden başka sıkıntı yaşadığımız hiçbir kriter yok. Yatırımlar, üretim, ihracat devam ediyor, sadece dövizle ilgili bir dalgalanma oldu. Ancak göreceksiniz, bu dalgalanmanın sonunda Türkiye büyüyerek çıkacak. Bu dalgalanma bölgesel ittifakların kapısını açacak. Dünyada sadece Amerika'nın merkezi olduğu bir yapılanma değil, başka başka merkezlerin de olduğunu herkes görecek." diye konuştu.

Turan, Türkiye'ye yaşatılan her türlü yıpratma çalışmasına rağmen ülkenin daha fazla üreteceğini, kendi ayakları üzerinde durmaya devam edeceğini ifade etti.

- "Egemenlik dövizin değil, milletindir"

Bülent Turan, "Bir laf var ya, 'kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış', Amerika'nın yaptığı bu yanlış, dünyada, Türkiye'de ve başka ülkelerde de bir ders olacak. Bu işin sonunda göreceksiniz egemenlik dövizin değil, milletindir, bunu tekrar görmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

"Bu millet egemenliğini hiç kimseye vermedi vermeyecek." diyen Turan, şöyle devam etti:

"Çanakkale'de insanlar şehit olurken, egemenlik kayıtsız şartsız milletin olsun diye canını verdi. Şimdi bizi 15 Temmuz'da, Gezi'de orada burada durduramayanlar, haksız ekonomik verilerle, yok Suriye politikamızı yok bazı önemli adımlarımızı yok Rusya, Çin gibi adımlarımızı gözden geçirmemizi sağlayacaklarmış, olmaz kardeşim. Bu ülkenin geleceğini sadece Türk milleti belirleyecek, sadece Çanakkaleliler, bu milletin 81 milyon evladı belirleyecek. Başka ülkenin burada operasyon yapma imkanı yok. Kaldı ki şunu sorayım; ne oldu da döviz ikiye katladı? İhracat mı durdu? Yatırım mı durdu? Borcumuz mu arttı? Şimdi diyorlar; sizin dış borcunuz çok fazla. Hayır. Bizim borcumuz her sene düşüyor. Ne oldu da bir anda arttı?"

- "Farklı hesapların göstergesi"

Turan, Türkiye'nin 450 milyar dolar dış borcu, 160 milyar dolar ihracatı olduğunu belirtti. Fransa'nın 6 trilyon dolara yakın borcu olduğunu dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"Yeni bir ihracat kaybı yok, yeni borçlanma imkanı yok. Ne oldu da arttı? Bu bile başlı başına kötü bir niyetin göstergesi. Bu bile farklı hesapların göstergesi. İhracat artmış, üretim artmış, borçlanma azalmış. Dövizin artmasının tek sebebi var; Türkiye'ye ayar vermek. Veremeyecekler kardeşim. Bunlar o papazı değil, Erdoğan'ı istiyorlar. Alamayacaklar kardeşim. Bu millet olduğu müddetçe, sahip çıktığı müddetçe alamayacaklar."

- Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan'ın "retweet"i

Bülent Turan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın şahsi twitter hesabı üzerinden kurban kesimiyle ilgili bir retweet yaptığına da değindi.

"Gökhan'ın bu retweetinde kurban kesmenin doğru olmadığını söylediğini" ifade eden Turan, şunları dile getirdi:

"Her şey bitti artık kurbanı, dini dizayn etmeleri kaldı. Yapmayın, bu kadar yapmayın, herkes işini yapsın. Herkes görevini yapsın. Hepimiz okuyoruz. 'Kurban kes' Allah'ın emri. Sen kimsin? Kimsin de kurban yoktur diye söylüyorsun. 'kurban kesmek Allah'ın emri değildir, kan akıtarak ibadet olmaz' diyorsun, sen kimsin ya? Her şeyi dizayn ettin, partiyi, delegeleri, vekilleri, sıra buna mı geldi artık? Bunlar ayıp şeyler. Bu ayıp bizim ayıbımız, biz çalışsaydık, derdimizi halkla paylaşsaydık bu kadar fütursuz bu kadar yanlış işler yapma imkanı bulamazdı."

Bayramlaşma programına, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız da katıldı.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Bülent Turan Çanakkale

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