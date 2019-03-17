BATMAN (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Burada istismar siyaseti, kimlik siyaseti yürütenler hakkında şunu çok iyi bilmeleri gerekiyor. Bunlar yatırım düşmanıdır, bunlar hizmet düşmanıdır." dedi.

Bakan Varank, Türkiye Petrolleri Kristal Park Tesislerinde düzenlenen"Milli Ekonomi Güçlü Sanayi Buluşması" programında yaptığı konuşmada, sanayicilerin ekonominin üretken gücü olduklarını söyledi.

Yatırım yapıldıkça, istihdam oluşturuldukça ekonomide çarkların döndüğünü vurgulayan Varank, "Hükümet olarak her zaman yanınızdayız.

İş ve aş söz konusu olduğunda devletimiz tüm imkanlarını seferber ediyor.

Etmeye de devam edecek." ifadesini kullandı.

"Nisan sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdam için, 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de yani maaşı da devlet olarak biz karşılayacağız." diyen Varank, şöyle konuştu:

"Eğer şartlar devam ederse izleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz.

Aralık 2020’ye kadar, her yeni istihdamın SGK prim ve vergilerini 12 ay boyunca biz ödeyeceğiz.

Asgari ücret, 5 puanlık prim indirimi ve bölgesel istihdam teşviklerimiz de aynen sürecek.

Gelin bu imkanları kullanıp daha çok kişiye iş kapıları açın. Üretim olmadan, büyüme olmaz.

Sanayi üretim alanlarıyla ilgili yeni düzenlemelerimizi hızla hayata geçiriyoruz

OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamını genişlettik, arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık."