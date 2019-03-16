"Bunlara destek veren Kandil, akıl veren ise Pensilvanya"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Ankara'da özellikle sadece iki parti yan yana gelmiş gibi numara yapıyorlar. Söyleyemedikleri, utandıkları bir parti var. Onun adını da anmıyorlar. Ama işin özü önde gözüken iki parti var ama arkasından da bunlara destek veren Kandil var. Bunlara akıl veren ise Pensilvanya'dır." dedi.

Ülkü Ocakları Genel Merkezi'ni ziyaret eden Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, 17 yaşında üniversite için geldiği Ankara'da ülkücü harekete dahil olduğunu ve fikirlerinden istifade ettiğini söyledi.

Özhaseki, terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ'ın aynı amaca hizmet ettiklerini vurgulayarak, şunları belirtti:

"Milletin bölünmesini isteyen, devletin güçlü olmasını istemeyen bir yapı ile karşı karşıyayız. Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde cumhuriyet tarihimiz boyunca rastlamadığımız kötü olaylarla karşılaştık. Güneydoğu'da çukur kazıp devlet ilan etme işi. İnsanları kandırabilmek amacıyla daha kibar bir dil kullanıp 'Özyönetim' diyorlar. Bunun arkasında ayrı bir devlet kurma, bu milleti bölme hayalinin olduğunu çok net görüyoruz. 'Kürdistan' diyerek de bunu teyit ediyorlar. Dindar gözüken bir grubun, FETÖ terör örgütünün, riyakarca 50 yıldır kendini saklamasının ardından ihtilal denemesiyle de karşılaştık."