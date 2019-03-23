"Bunlara fırsatı vermek, PKK'ya yeni bir yaşam tüneli açmaktır"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Patlayıcı taşıyandan belediye meclis üyesi adayı olur mu? Kim sesini çıkaracak? Adam söylüyor zaten, reddetmiyorlar ki. Dün akşam Selahattin Demirtaş da mektup yazmış. O da oyuna karıştı. Bir önceki akşam Fetullah Gülen'in bir havlayan iti var, iti. O da Ekrem Dumanlı diye bir it. O da diyor ki 'Bu iktidarı da bu ittifakı da mağlup edeceğiz, göreceksiniz.' diyor." ifadelerini kullandı.

Soylu, Kartal Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlara hitabında, risklerin tamamını gelecek nesiller daha güzel, güçlü, ayakları üzerinde duran bir Türkiye'de yaşasın diye aldıklarını dile getirdi.

Irak'ın kuzeyinde 1,5 yıl önce Amerika'nın bir devlet kurdurmak istediğine değinen Soylu, şöyle devam etti:

"Arkasında Avrupa durmadı mı? Kim engelledi? Bu ülkenin lideri Recep Tayyip Erdoğan, 'Orada devlet kurdurmayız.' dedi. Avrupa tahrik etti, Amerika fiştekledi. Dertleri şuydu, Afrin'de bir terör merkezi oluşturacaklardı. Silah gönderdiler, hemen Türkiye'nin yanı başında. Ne oldu? Amerika dedi ki 'Afrin'e girerseniz karışmam, başınız belaya girer.' Çatır çatır girdik mi? Girdik mi? Ne oldu? Tehdidi söktü mü? Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye boynu bükük, beli eğik bir Türkiye değil. Türkiye ayakları tutmayan mecalsiz bir Türkiye değil. Avrupa'dan, Amerika'dan parmak sallanacak yerine oturan bir Türkiye değil, bugün Türkiye."